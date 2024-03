LHYFE : Lhyfe obtient de l'Etat français une subvention pouvant aller jusqu'à 149 M EUR pour produire de l'hydrogène vert à grande échelle près du Havre

Nantes (France), le 18 mars 2024, 17h40 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a reçu la confirmation du soutien financier de l'État français, via une subvention pouvant aller jusqu'à 149 M€, pour la construction d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité d'électrolyse installée de 100 MW près du Havre. Ce projet, porté par Lhyfe depuis plus de deux ans, a été validé par la Commission européenne dans le cadre de la troisième vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène.

A l'occasion de son déplacement aujourd'hui au Havre dans le cadre des 7 èmes rencontres de l'Axe Seine, Roland Lescure, Ministre délégué à l'Industrie et à l'Energie, a confirmé le soutien de l'Etat, jusqu'à 149 M€, au projet de Lhyfe, au cœur de la zone industrielle bas carbone du Havre.

Avec ce projet, Lhyfe entend produire jusqu'à 34 tonnes d'hydrogène vert/jour à proximité du Grand Canal du Havre, l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe. Ce soutien de l'État français confirme le statut de Lhyfe en tant qu'acteur clef de l'industrie de l'hydrogène renouvelable et la confiance qu'il porte dans le savoir-faire et l'expertise des équipes de Lhyfe, pionnières dans l'industrie.

Le site est situé près de l'usine Yara du Havre, dont la feuille de route de décarbonation intègre l'utilisation d'hydrogène vert. Yara est intéressé par le projet de Lhyfe et le soutient, et étudiera avec Lhyfe toutes les collaborations possibles afin de décarboner son processus industriel.

Le site de production de Lhyfe, qui serait localisé sur une emprise foncière de 2,8 hectares à Gonfreville-l'Orcher, devrait voir le jour dès 2028.

Pour Matthieu Guesné, fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe : « Le soutien très significatif du Gouvernement français au projet de Lhyfe, pour la construction du futur site de production d'hydrogène vert de Gonfreville-L'Orcher, nous honore et traduit de façon concrète la politique de décarbonation engagée depuis plusieurs années par la France. Cette annonce est une marque de confiance à l'égard de Lhyfe, de son expertise et une véritable reconnaissance du travail accompli. Ce projet est à la hauteur des enjeux de la zone industrialo-portuaire du Havre : un site de 100 MW, capable de produire jusqu'à 34 tonnes d'hydrogène décarboné par jour. C'est vers cet horizon plus vert que cette usine nous conduit ! Les besoins du territoire sont présents, massifs, nous pouvons y répondre dès à présent avec une technologie propre, mature et adaptée ».

Ce projet a été sélectionné par l'État français dans le cadre de la troisième vague de PIIEC sur l'hydrogène validé par la Commission européenne. Les PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sont des méta-projets transnationaux identifiés comme stratégiques par l'Union Européenne.

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'aux décisions finales d'investissement financier de Lhyfe et de ses principaux partenaires.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle a inauguré ses deuxième et troisième sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

