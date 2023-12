LHYFE : Lhyfe inaugure le site de Bessières, le plus grand site de production d'hydrogène vert et renouvelable en France

Coup d'envoi du projet Corridor H2 Occitanie et de la Mobilité Hydrogène dans la région

Dès le 1 er semestre 2024, il sera possible en Occitanie de rouler et d'alimenter ses processus industriels proprement, grâce à un hydrogène produit localement à partir d'eau et d'énergies renouvelables

L'AREC accompagne ainsi la concrétisation de son 2 nd site de production d'hydrogène vert d'envergure en Occitanie

Ce site sera déjà le 3 ème site de production de Lhyfe à entrer en service. Lhyfe accélère ainsi le rythme de ses implantations et accroît fortement ses capacités de production

Bessières (France), le 7 décembre 2023 – 16h00 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et l'AREC Occitanie (Agence Régionale de l'Energie et du Climat), inaugurent aujourd'hui le site Lhyfe Occitanie, en présence de la Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. Ce site de production d'hydrogène vert et renouvelable constitue l'un des leviers de la Région pour atteindre ses objectifs dans le cadre du projet « Corridor H2 Occitanie » visant à décarboner le transport de marchandises et de passagers. Le site de production Lhyfe Occitanie est détenu à 80 % par la société Lhyfe et à 20 % par l'AREC Occitanie. Sa mise en service commerciale débutera au 1 er semestre 2024.

Double coup d'envoi pour Lhyfe et la région Occitanie

Deux ans après son 1 er site dans les Pays de la Loire, Lhyfe inaugure ce mois-ci deux nouvelles unités de production en Occitanie et en Bretagne, et confirme ainsi ses promesses de déploiement industriel à grande échelle (cinq autres sites sont déjà en construction ou en extension à travers l'Europe). Ces deux nouveaux sites - dotés chacun d'une capacité de production cinq fois plus importante que le site historique - répondent à une demande croissante d'hydrogène vert et renouvelable sur le marché.

La semaine est également importante pour la Région Occitanie, qui pose les premières briques opérationnelles de son ambitieux plan « Hydrogène Vert » de 150 millions d'euros, annoncé dès 2019. Avec l'inauguration de Lhyfe Occitanie, la Région lance concrètement le déploiement des projets sélectionnés dans le cadre du projet « Corridor H2 Occitanie ».

Un carburant propre produit localement, pour alimenter toute la région

C'est depuis la Zone d'Activités du Triangle de la commune de Bessières, à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, que Lhyfe Occitanie va désormais produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour (soit une capacité de production par électrolyse de 5 MW), avec la possibilité d'une montée en puissance additionnelle de sa production, pour accompagner l'évolution des usages et des besoins. À titre d'équivalence, 2 tonnes d'hydrogène permettent à un camion de parcourir environ 25 000 km sans émettre un seul gramme de CO 2 . Avec cette même quantité, une voiture pourrait même faire 5 fois le tour de la Terre, soit environ 200 000 km.

L'hydrogène de Lhyfe Occitanie est produit par électrolyse de l'eau, à partir d'électricité renouvelable. L'approvisionnement électrique est assuré par des contrats « PPA » ( Power Purchase Agreement ) signés avec des producteurs d'électricité renouvelable (dont VSB énergies nouvelles et Kallista Energy).

Le site de production Lhyfe Occitanie est détenu à 80 % par la société Lhyfe et à 20 % par l'AREC Occitanie.

La Région Occitanie coordonne le projet « Corridor H2 Occitanie ». A ses côtés, les co-financeurs du projet sont l'Union Européenne (avec une subvention de 14,6M€ dans le cadre du Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe, volet transports, dit CEF-MIE-Blending) et la Banque Européenne d'Investissement (au travers d'un prêt de 40M€ contracté par la Région). C'est dans ce cadre que le projet Lhyfe Occitanie a été retenu fin 2021 par la Région Occitanie à l'issue d'un appel à projets. À ce titre, il bénéficie d'une aide à hauteur de 6 M€ (4,1 M€ en avance remboursable et 1,9 M€ en subvention).

Enclencher la décarbonation du transport de marchandises et de passagers dans toute la région, ainsi que celle de l'industrie

« Corridor H2 Occitanie » fait partie du projet européen « Corridor H2 », qui vise à décarboner le transport de marchandises et de passagers sur un axe Nord/Sud allant de la Méditerranée à la mer du Nord.

Selon les vœux du projet « Corridor H2 Occitanie » porté par la Région Occitanie, ce site contribue à décarboner le transport en fournissant un hydrogène vert et renouvelable aux camions, autocars et autres véhicules à pile à combustible.

L'objectif de la Région avec « Corridor H2 Occitanie » est de parvenir d'ici fin 2024 au déploiement de 2 unités de production d'hydrogène renouvelable représentant au démarrage 6 tonnes / jour de production cumulée, 8 stations de distribution d'hydrogène (de 600 à 1 200 kg/jour), 40 camions à propulsion hydrogène, 62 remorques/unités frigorifiques et 15 autocars interurbains régionaux rétrofités (convertis à l'hydrogène) qui seront livrés au 1er semestre 2024.

Lhyfe Occitanie pourra également livrer les autres stations d'avitaillement qui s'implanteront sur le territoire. Par ailleurs, grâce à sa capacité de production évolutive, ce site répondra aussi aux besoins en hydrogène vert et renouvelable des industriels (aéronautique, équipementiers, par exemple), transporteurs-logisticiens et collectivités locales du territoire qui souhaiteraient rapidement décarboner leur mobilité et / ou leur processus.

En effet, le modèle « semi-centralisé » de Lhyfe, qui consiste à produire localement et à livrer dans toute la région, permet à tous les acteurs d'avoir dès aujourd'hui un accès direct à un hydrogène vert et renouvelable permettant d'alimenter leurs usages, qu'ils aient besoin de quantités ne justifiant pas la construction d'un site en propre ou qu'ils souhaitent commencer à alimenter leurs premiers usages avant d'envisager un site en propre.

Lhyfe dévoile son nouveau format de production industrielle compact et modulaire

En 2021, aux prémices de la filière de l'hydrogène vert et renouvelable, l'unité de production de Lhyfe Pays de la Loire avait été conçue sous forme de vitrine pour expliquer cette technologie pionnière. A Bessières, Lhyfe dévoile aujourd'hui son nouveau format “conteneurisé”, qui présente le double avantage de réduire l'emprise au sol de ses sites et de favoriser leur évolutivité afin d'accompagner le développement des usages dans les régions.

Sur un terrain d'environ 8 000 m 2 , Lhyfe Occitanie est donc composé d'une série de bâtiments conteneurisés destinés à différentes fonctions (accueil des chauffeurs, salle de pilotage, conversion électrique, électrolyse de l'eau, compression, contrôle qualité, etc.), d'un espace de circulation pour les camions, et de loges de chargement des camions qui transportent l'hydrogène vers les stations de distribution et les différents clients.

A noter : pour favoriser le passage à l'hydrogène des acteurs de la mobilité, Lhyfe a lancé en 2022 la plateforme digitale Lhyfe Heroes , qui comprend toutes les informations nécessaires à cette transition : un simulateur permettant d'évaluer ses besoins et d'estimer les kilos de CO 2 évités, un catalogue qui recense les acteurs de l'hydrogène, un module « Ecosystèmes » qui permet d'identifier les pionniers de l'hydrogène autour de soi afin de monter des projets communs... Lhyfe Heroes propose depuis quelques semaines aux acteurs du territoire d'Occitanie une première Offre Groupée, qui facilite l'accès à une sélection de 7 véhicules hydrogène Stellantis et GCK Mobility (cars, camion-benne, benne à ordures ménagères et véhicules utilitaires légers).

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie : « Visionnaire, la Région Occitanie l'a été en identifiant très tôt le potentiel de l'hydrogène vert dans la décarbonation de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Pionnière, elle a, dès 2019, adopté un Plan Hydrogène vert de 150 M€, le premier à l'échelle d'une Région. Et les résultats sont là : nous inaugurons cette semaine deux sites de production massive d'hydrogène. Je suis fière que ce projet Lhyfe Occitanie se développe ici en Occitanie et que Lhyfe contribue à la décarbonation au cœur de nos territoires. L'hydrogène vert ne pourra pas, à lui seul, nous permettre de remporter le combat que nous menons contre le réchauffement climatique. Mais grâce à nos efforts et à notre statut de région pilote, il deviendra un des piliers du mix énergétique que nous construisons depuis presque 10 ans en Occitanie, aux côtés d'autres énergies d'avenir telle que l'éolien flottant. Notre pays a tous les atouts pour devenir dès maintenant le leader mondial de l'hydrogène décarboné. L'Occitanie est au rendez-vous, l'Etat a le devoir de l'être également. »

Christian Assaf, président de l'AREC : « L'Occitanie a un temps d'avance sur la filière hydrogène. Nous le savons et souhaitons pousser ce potentiel en associant à la dynamique régionale l'ensemble des territoires et des entreprises du secteur. C'est ce que nous faisons au quotidien à l'Agence Régionale Energie Climat d'Occitanie et aujourd'hui avec Lhyfe Occitanie qui contribuera à confirmer notre position de leader sur l'hydrogène vert et à accélérer la décarbonation de la mobilité lourde. »

Cédric Maurel, Maire de Bessières : « Nous sommes ravis d'inaugurer en cette fin d'année, comme cela avait été prévu il y a 8 mois, le plus grand site de production d'hydrogène vert et renouvelable d'Occitanie ! Notre commune va jouer un rôle central dans la transition énergétique de toute la région. »

Richard Ferrer, Responsable du secteur des Carburants Alternatifs au sein de l'Agence Exécutive Européenne pour le Climat, les Infrastructures et l'Environnement (CINEA) : « Le projet Corridor H2 bénéficie d'un soutien financier de 14,5M€ de l'Union Européenne via le Mécanisme d'Interconnexion pour l'Europe (MIE) car il répond à la nécessité impérieuse d'assurer une mobilité durable, comme cela a encore été souligné il y a quelques jours lors de la « COP Occitanie ». La réalisation de cette unité de production d'hydrogène à Bessières montre de manière très concrète comment les acteurs publics et privés au niveau territorial peuvent contribuer plus globalement à la réalisation d'un réseau de transport européen décarboné, et aux objectifs du Pacte Vert pour l'Europe ».

Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d'investissement : « L'ouverture de ce site de production d'hydrogène vert de Lhyfe en Occitanie marque une étape décisive dans la réalisation du Corridor H2 que la BEI soutient via un financement de la région. Banque du climat de l'Europe, la banque publique de l'Union européenne est pleinement dans sa vocation en accompagnant ce projet implanté au cœur des territoires. Il contribuera à la décarbonation de moyens de transport essentiels à la circulation des marchandises et à la mobilité des personnes, participant ainsi à la transition énergétique dont l'Europe est aujourd'hui à l'avant-garde ».

Matthieu Guesné, Fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Nous y sommes ! Notre troisième site - notre premier dans le Grand Sud - est prêt à entrer en opérations. L'hydrogène que nous allons produire depuis Bessières va permettre de transporter des tonnes de marchandises et des milliers de personnes dans la région, sans émettre de CO 2 . Nous sommes très fiers de faire partie de cette initiative ambitieuse de la région Occitanie, qui a fait partie des premières à percevoir le potentiel de l'hydrogène. En parallèle du projet Corridor H2, nous allons désormais accompagner un à un les nombreux acteurs de la mobilité et de l'industrie du territoire qui souhaitent s'engager dans leur transition vers l'hydrogène ! »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. L'entreprise compte actuellement 7 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images )

A propos de l'AREC Occitanie

L'Agence Régionale Énergie Climat (AREC) fabrique des solutions pour encourager le passage à l'acte des territoires et des entreprises d'Occitanie et ainsi devenir la 1ère Région à énergie positive d'Europe en 2050. Outil de la Région Occitanie, l'agence apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et des projets territoriaux vers une résilience active au changement climatique. Par son expertise et grâce à ses capacités d'ingénierie et d'investissement, elle accompagne l'ensemble des acteurs du territoire – collectivités publiques, acteurs économiques, porteurs de projets et citoyens – dans leur passage à l'acte. Pour cela, elle propose une offre de services complète pour massifier le développement des énergies renouvelables tout en investissant dans des projets et des filières innovantes, comme l'hydrogène.

www.arec-occitanie.fr

A propos de la Région Occitanie et de « Corridor H2 Occitanie »

La Région Occitanie est la première Région française à s'être mobilisée pour décarboner la mobilité lourde.

Dans le cadre de son Plan Hydrogène vert, la Région Occitanie a initié le projet « Corridor H2 » avec le soutien de la Banque Européenne d'Investissement (à hauteur de 40M€) et de la Commission Européenne (à hauteur de 14,6M€). Représentant un budget global de 110 M€ d'investissement, le but est de basculer l'usage de carburants fossiles vers l'hydrogène renouvelable pour le transport européen de marchandises en transit à travers l'Europe sur l'axe Nord/Sud du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) reliant la mer du Nord à la mer Méditerranée.

