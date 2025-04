LHYFE : Lhyfe franchit une étape majeure au Royaume-Uni avec la présélection par le gouvernement britannique de 2 de ses projets de production d'hydrogène vert dans le cadre du programme de soutien HAR2

Lhyfe franchit une étape majeure au Royaume-Uni avec la présélection par le gouvernement britannique de 2 de ses projets de production d'hydrogène vert dans le cadre du programme de soutien HAR2 Pré-sélection des deux projets britanniques de Lhyfe : Wallsend (20 MW [1] - bulk) et Kemsley (80 MW – on-site)

Un jalon majeur pour le déploiement britannique de Lhyfe, avec le soutien potentiel du gouvernement pour déployer ses deux nouveaux sites

Un soutien de type « Complément de rémunération » sur 15 ans, garantissant un prix fixe pour l'hydrogène vert produit et ainsi une viabilité industrielle et économique pour les producteurs et leurs clients

Confirmation de la position de Lhyfe comme acteur clé capable de développer et d'exploiter rapidement des sites de grande taille en Europe et au Royaume-Uni



Newcastle, Royaume-Uni – le 7 avril 2025 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, est ravi d'annoncer que ses deux projets de production d'hydrogène vert prévus à Wallsend, North Tyneside, et à Kemsley, Kent, ont été présélectionnés dans le cadre de l'Hydrogen Allocation Round 2 (HAR2) du gouvernement britannique, un système d'enchères publiques visant à soutenir la production d'hydrogène bas-carbone ou renouvelable .



Les deux installations prévoient de fournir de l'hydrogène vert aux utilisateurs industriels et aux opérateurs de transport de leur région, contribuant ainsi aux efforts de décarbonisation et à la croissance de l'économie de l'hydrogène au Royaume-Uni. Kemsley : ce site de production on-site de 80 MW est stratégiquement positionné au nord de Kemsley (Kent). Il vise une production de jusqu'à 32 tonnes d'hydrogène vert par jour, à destination principale d'un acteur industriel de la région

: ce site de production on-site de 80 MW est stratégiquement positionné au nord de Kemsley (Kent). Il vise une production de jusqu'à 32 tonnes d'hydrogène vert par jour, à destination principale d'un acteur industriel de la région Wallsend : ce site de 20 MW [2] est situé sur le site historique de la centrale électrique de Neptune Bank à Wallsend (North Tyneside). Il vise une production de jusqu'à 8 tonnes d'hydrogène vert par jour Dans le cadre du mécanisme HAR 2, les lauréats bénéficieront d'un soutien financier public sous forme de Contract for Difference (CfD), un mécanisme qui leur garantit sur le très long-terme un prix fixe pour l'hydrogène produit, et qui renforce ainsi la visibilité et la bancabilité des projets.



A travers sa filiale Lhyfe UK Ltd, ouverte en 2022 et opérant depuis Newcastle, Lhyfe entend répondre à la demande croissante des entreprises britanniques désireuses de réduire leur dépendance à l'égard du gaz naturel et des autres combustibles fossiles. Avec le soutien de ses projets par le gouvernement britannique, ainsi qu'avec l'apport de son expertise unique prouvée sur ses sites français et allemands en exploitation ou en construction, Lhyfe vise ainsi à devenir un fournisseur majeur d'hydrogène vert au Royaume-Uni, contribuant au renforcement de l'indépendance énergétique du pays et à la création de nouvelles opportunités économiques.

Lhyfe a également l'ambition de développer la production d'hydrogène en mer, en exploitant l'énorme potentiel éolien offshore du Royaume-Uni.



Boris Davis, Responsable du développement commercial de Lhyfe au Royaume-Uni : « Nous sommes ravis que nos projets de Wallsend et de Kemsley aient été retenus , d'autant plus que le processus de sélection était fortement concurrentiel . Cela démontre la confiance du gouvernement britannique dans la faculté de Lhyfe à développer et à exploiter rapidement des sites de grande capacité, et à répondre aux besoins du Royaume-Uni. Nous avons hâte de travailler avec le ministère de la sécurité énergétique et du Net Zéro (DESNZ) afin de passer rapidement à l'étape suivante et, à terme, de mettre en service nos sites de production. »



La mise en œuvre de ces projets est subordonnée à la conclusion d'accords définitifs avec le gouvernement britannique, à l'obtention d'autorisations d'exploitation, de permis environnementaux, de permis de construire, ainsi qu'aux décisions d'investissement financier.