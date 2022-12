LHYFE : Lhyfe et Schaeffler concluent un accord de coopération pour la construction d'une usine d'hydrogène vert à usage industriel en Allemagne

Le producteur d'hydrogène vert Lhyfe et le groupe industriel et équipementier automobile allemand Schaeffler ont signé un accord visant à développer la production d'hydrogène vert en Bavière. Cet accord prévoit la construction et l'exploitation par Lhyfe d'une unité de production d'hydrogène vert par électrolyse d'une capacité pouvant aller jusqu'à 15 MW sur le site de l'usine Schaeffler d'Herzogenaurach, en Franconie. Cette unité de production approvisionnera également d'autres acteurs régionaux en hydrogène vert.

Nantes (France), le 19 décembre 2022 – 7h30 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, et le groupe Schaeffler , l'un des principaux fournisseurs mondiaux des secteurs automobile et industriel, ont signé une lettre d'intention (LoI) pour la production et l'achat d'hydrogène vert. L'objectif est de construire et d'exploiter par Lhyfe un site de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau sur le site de l'usine Schaeffler d'Herzogenaurach. D'une capacité pouvant aller jusqu'à 15 MW, l'usine produira de l'hydrogène vert à échelle industrielle. Schaeffler entend non seulement rendre sa propre production climatiquement neutre, mais aussi faire progresser la décarbonation dans la région.

"Nous sommes fiers d'accompagner une entreprise de l'envergure de Schaeffler AG dans sa transformation vers une production climatiquement neutre d'ici 2030." , déclare Luc Graré, Responsable Europe centrale et Europe de l'est chez Lhyfe . "Le développement d'un approvisionnement rapide en hydrogène vert reste une tâche gigantesque. Les projets à échelle industrielle comme celui de Schaeffler démontrent que la technologie est prête, apportent confiance et sécurité au marché et accroissent les investissements dans le secteur."

L'objectif de cette unité est de fournir une production d'environ 3,7 tonnes d'hydrogène vert par jour à partir de 2025. Outre Schaeffler, les collectivités locales et les stations-service d'hydrogène figureront parmi les clients. La chaleur résiduelle générée par l'électrolyse de l'eau sera injectée dans les processus industriels de l'usine de Schaeffler.

"Le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables joue un rôle central dans notre objectif de production climatiquement neutre en 2030" , a déclaré Andreas Schick, membre du Directoire en charge de la production, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats chez Schaeffler AG . "En nous associant à Lhyfe, nous faisons équipe avec l'une des entreprises les plus innovantes pour piloter l'usine d'hydrogène vert sur notre site de Herzogenaurach. Cet accord souligne l'engagement de Schaeffler en faveur de la durabilité et de la technologie de l'hydrogène."

Lancée en 2017 à Nantes, Lhyfe permet l'implantation régionale et locale d'écosystèmes d'hydrogène et la production sur mesure d'hydrogène vert à l'échelle industrielle grâce à ses sites de production.

A propos de Lhyfe

Lancée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Ses sites et son pipeline commercial de projets visent à permettre d'accéder à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. La société est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe.

Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert renouvelable au 2nd semestre 2021. La société dispose d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (données à mi-septembre 2022). Par ailleurs, le programme de développement offshore engagé depuis 2019 par la société a conduit en septembre 2022 à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier site pilote de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde.

