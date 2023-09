LHYFE : Lhyfe et Exogen s'associent pour développer la production d'hydrogène vert destiné à des applications de vapeur industrielle, de mobilité et de chauffage urbain en Europe

L'hydrogène vert de Lhyfe alimentera les centrales à vapeur développées par Exogen et fonctionnant à l'hydrogène, et sera également utilisé dans des applications de mobilité

Exogen fournira et assurera l'entretien d'une centrale à vapeur à hydrogène, pionnière en la matière, offrant des synergies industrielles avec des solutions de mobilité intégrées alimentées par de l'hydrogène vert

Jericho fournira sa technologie brevetée de chaudière à hydrogène sans émissions

Lhyfe construira et exploitera des sites de production d'hydrogène vert destiné à alimenter cette offre combinée, ouvrant ainsi de nouveaux marchés importants dans le domaine de la vapeur industrielle et du chauffage urbain

Nantes (France) et Milan (Italie), le 14 septembre 2023, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) et Exogen Hydrogen Solutions (Exogen) ont signé un protocole d'accord portant sur la création d'une offre combinée de solutions complètes de décarbonation alimentées par de l'hydrogène vert et destinées à la production de vapeur industrielle, de chauffage urbain et à la mobilité. Ce partenariat ouvre la voie à un nouveau type d'écosystème et à de vastes marchés pour l'hydrogène vert et renouvelable.

PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Le partenariat entre Lhyfe et Exogen comprend un accord commercial visant à identifier des clients potentiels à travers toute l'Europe. Les deux sociétés feront la promotion de leurs solutions et services respectifs au profit de clients qui cherchent à dégager des synergies industrielles à partir de solutions intégrées de décarbonation.

Les multinationales et les clusters industriels sont de plus en plus nombreux à rechercher des synergies d'exploitation en combinant des solutions thermiques et de mobilité alimentées par de l'hydrogène vert.

Les solutions thermiques couvrent la production de vapeur industrielle, les grands bâtiments et les applications de chauffage urbain.

La production de vapeur est un élément central de plusieurs processus industriels avec une demande continue. Les industries en forte demande de vapeur industrielle incluent les producteurs de pâtes et papiers, les industriels du secteur alimentaire, pharmaceutique, ainsi que l'industrie chimique, pétrolière et gazière.

Les applications thermiques des grands bâtiments comprennent les installations de chauffage des aéroports, des hôpitaux, des centres commerciaux et des campus.

Les applications de mobilité sont destinées aux stations de recharge d'hydrogène pour les chariots élévateurs, les véhicules utilitaires légers, les camions de livraison et les voitures.

SYNERGIES SUR SITE

Zéro émission : Exogen propose une centrale à vapeur à hydrogène pionnière, baptisée HSP 3000, qui utilise la technologie de chaudière de Jericho Energy Ventures , (TSXV:JEV), (OTC PINK:JROOF), (FRA:JLM). Cette centrale à vapeur révolutionnaire, sans émissions, destinée aux applications industrielles et de chauffage urbain, est une solution clés en main. Alimentée à l'hydrogène, elle sera construite et entretenue par le leader du secteur, Sofinter Group , pour le compte d'Exogen, et livrée préassemblée dans des conteneurs et expédiée par la route. Elle n'a pas de cheminée et élimine toutes les émissions de NOx et de CO 2 provenant de la vapeur industrielle et du chauffage urbain.

Son seul rejet est de l'eau propre, prête à alimenter de manière circulaire le processus de production d'hydrogène vert de Lhyfe, ce qui renforce encore son impact positif sur l'environnement. Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, utilise de l'eau et des énergies renouvelables pour produire son hydrogène par électrolyse de l'eau.

Faciliter la demande : Alimentée par de l'hydrogène, l'Exogen HSP 3000 devient un catalyseur essentiel pour d'autres applications utilisant de l'hydrogène. Une fois que l'hydrogène vert est disponible sur place et en quantités industrielles, d'autres applications, telles que la mobilité, le transport et la logistique deviennent des extensions naturelles pour décarboner davantage la chaîne de valeur. Par conséquent, les applications combinées peuvent accroître les synergies opérationnelles et les avantages en termes de coûts grâce aux effets d'échelle.

C'est là que l'expertise de pointe de Lhyfe entre en jeu. Lhyfe a inauguré son premier site de production d'hydrogène vert en 2021. La société vise d'atteindre une capacité installée de production d'hydrogène de 55 MW d'ici fin 2024, de 200 MW d'ici fin 2026 et de plus de 3 GW d'ici fin 2030. Grâce à ses sites de production - cinq sont en cours de construction - et à son portefeuille de projets, Lhyfe vise à donner accès à de l'hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles pour décarboner significativement des pans entiers de l'industrie tels que la mobilité et l'industrie (chimie, sidérurgie, verre, etc.).

Deux axes de croissance : Le partenariat avec Exogen et l'entrée sur ce nouveau marché de la vapeur industrielle peuvent conduire à un renforcement important, en termes de capacités, du portefeuille existant de projets de Lhyfe.

Avec les applications de chauffage urbain et de vapeur industrielle, Lhyfe accède à deux segments de marché entièrement nouveaux, qui devraient conduire à des opportunités de croissance supplémentaires dans la production d'hydrogène vert.

Philippe Desorme, Vice-Président des ventes et du développement commercial chez Lhyfe : « L'hydrogène vert devient une solution pleine de sens pour décarboner la production de vapeur industrielle, le chauffage urbain et la logistique. En nous associant à Exogen, nous pourrions attendre une augmentation significative de notre production d'hydrogène vert au fil du temps, tout en adressant un tout nouveau segment de marché. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de travailler avec Exogen et nos clients afin de les aider à identifier des synergies opérationnelles et industrielles, et de répondre à la nouvelle demande d'hydrogène. »

Saverio Costanzo, CRO chez Exogen : « La décarbonation de la chaleur est le plus grand défi des marchés de l'énergie. La centrale à vapeur d'hydrogène d'Exogen est une excellente solution pour de nombreuses entreprises, car elle élimine définitivement les émissions de CO 2 et de NOx de leur processus de production actuel. Par conséquent, nos clients peuvent fournir des produits et des services significativement décarbonés à leurs clients, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Dans le cadre de notre mission de décarbonation des applications énergétiques, Lhyfe est un partenaire idéal ; ensemble, nous pouvons proposer des solutions complètes à nos clients dans toute l'Europe. Je suis très enthousiaste des premiers retours de la part de grands groupes et de fournisseurs de chauffage urbain vis-à-vis de notre offre combinée. L'avenir des applications énergétiques est vert, et nous sommes au cœur de ces développements. »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

A propos d'EXOGEN

EXOGEN propose des solutions technologiques intégrées dans le domaine de l'hydrogène. Fournisseur de produits et de services dans la chaîne de valeur de l'hydrogène, en pleine expansion, EXOGEN travaille avec des entreprises très innovantes dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'environnement bâti pour les aider à atteindre leurs objectifs Net Zero. Exogen propose des solutions complètes de décarbonation pour la vapeur industrielle, la mobilité, l'énergie verte et les applications de chauffage urbain. La centrale à vapeur à hydrogène Exogen HSP 3000, pionnière en la matière, est une solution clé en main sans émissions pour les secteurs de l'économie difficiles à décarboner. En collaboration avec Park Lane, un conseiller financier indépendant de l'écosystème de l'hydrogène, Exogen met en relation des actifs d'énergie verte avec des pools de financement ESG. Son offre combinée Energy-as-a-Service (EaaS) alloue le capital de manière efficace, en identifiant le propriétaire naturel des actifs d'énergie verte et de leur infrastructure. Exogen peut ainsi réduire les coûts de financement pour ses clients, tout en améliorant la diversification des portefeuilles et les notations ESG pour les investisseurs institutionnels.

Site web : https://exogen.energy/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/exogen-hydrogen

