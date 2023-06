LHYFE : Lhyfe et duisport planifient la première usine de production d'hydrogène vert dans le port de Duisbourg, le plus grand port intérieur du monde

Lancement d'une étude de faisabilité

Les premiers kilos d'hydrogène pourraient être produits mi-2025

Clients potentiels : DVV (Régie de transport et d'approvisionnement de Duisbourg), WBD (entreprise publique de nettoyage, de collecte et de traitement des déchets) et DGT (le terminal portuaire de la ville)

Nantes, 26 juin 2023, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et duisport, la société propriétaire et en charge de la gestion du port de Duisbourg - le plus grand port intérieur du monde - étudient la faisabilité de construire la première usine de production d'hydrogène par électrolyse dans le port de Duisbourg. La Duisburger Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft (DVV – Régie de transport et d'approvisionnement de Duisbourg), la Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD - Entreprise publique de nettoyage, de collecte et de traitement des déchets) et la Duisburg Gateway Terminal (DGT - Terminal portuaire de la ville de Duisbourg) utiliseraient l'hydrogène directement pour un usage local. À cette fin, tous les partenaires concernés ont signé une déclaration d'intention.

Afin de soutenir l'économie locale dans sa transition vers des sources d'énergie climatiquement neutres et décarboner la mobilité, les partenaires du projet, futurs acheteurs de l'hydrogène vert et renouvelable, travaillent depuis plusieurs mois en étroite collaboration. La DVV a l'intention d'utiliser cette source d'énergie durable pour ses bus à hydrogène, WBD pour ses véhicules de ramassage des ordures ménagères et duisport pour sa logistique interne et le fonctionnement du terminal portuaire.

Dans un premier temps, Lhyfe réalisera l'étude de faisabilité. L'unité de production d'hydrogène, d'une capacité maximale de 20 MW, dont la construction serait envisagée sur un terrain foncier appartenant à Duisburger Hafen AG (Port de Duisbourg), pourrait être mise en service à horizon mi-2025.

« La construction du premier électrolyseur à grande échelle dans le port de Duisbourg serait une étape importante sur la voie de la décarbonation de notre économie et notre industrie au niveau local », déclare Markus Bangen, Directeur général de duisport . « Ainsi, non seulement nous tiendrions notre promesse de construire le plus grand terminal portuaire à conteneurs de l'arrière-pays européen avec le Duisburg Gateway Terminal, mais nous l'exploiterions de façon totalement neutre sur le plan des émissions carbone. »

« Le développement de nos projets se fait toujours dans le cadre d'échanges en grande proximité avec nos partenaires. Ce type de projets hydrogène est réalisé de manière individuelle et sur mesure pour nos clients. L'expertise ainsi mise en œuvre permet à Lhyfe d'illustrer auprès d'autres clients des solutions pour sortir des énergies fossiles », déclare Luc Graré, Responsable Europe centrale et Europe de l'Est chez Lhyfe . « Nous espérons que cette étude de faisabilité montrera comment la conversion à l'hydrogène vert pourrait déjà être mise en œuvre aujourd'hui à une échelle appropriée. »

Pour garantir la production d'un hydrogène vert, l'unité de production par électrolyse serait alimentée exclusivement par des énergies renouvelables. Si le projet est mis en œuvre, jusqu'à huit tonnes d'hydrogène vert pourraient être produites quotidiennement et mises à la disposition des partenaires selon leurs besoins.

« L'hydrogène est une pièce centrale de la transition énergétique. En tant que groupe, nous sommes impliqués dans toutes les étapes clés pour rendre cet hydrogène vert utilisable en local », explique Marcus Vunic, Directeur général de la DVV . « La production d'hydrogène nécessite des quantités appropriées d'électricité et d'eau ainsi qu'une connexion au réseau électrique suffisamment dimensionnée, explique Marcus Vunic . "Netze Duisburg pourrait fournir l'infrastructure nécessaire avec une extension du réseau, Stadtwerke Duisburg, en tant que fournisseur d'énergie régional de premier plan, apporterait l'électricité verte nécessaire dans le cadre d'un contrat de fourniture, et dans le même temps, nous utiliserions l'hydrogène vert pour notre flotte de bus à pile à combustible dans les transports publics avec DVG. »

« Le projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'entreprise de Wirtschaftsbetriebe Duisburg, qui consiste à convertir progressivement l'ensemble de sa flotte de véhicules vers des modes de propulsion alternatifs. Grâce à l'usine de production d'hydrogène par électrolyse construite dans le port de Duisbourg, Wirtschaftsbetriebe Duisbourg sera en mesure d'alimenter rapidement ses véhicules à hydrogène avec de l'hydrogène vert. C'est un parfait exemple de la manière dont les partenariats fonctionnent à Duisbourg. C'est une bonne chose pour nos clients et une contribution supplémentaire pour la protection du climat », déclare Thomas Patermann, porte-parole du conseil d'administration de WBD.

Afin de pouvoir alimenter de manière optimale les véhicules à hydrogène avec de l'hydrogène vert, les partenaires prévoient d'utiliser les infrastructures et les installations de ravitaillement existantes. Lhyfe est un expert et un partenaire fiable pour accompagner DVV et WBD dans le cadre de la conversion de leur flotte de véhicules. Grâce à différents projets d'hydrogène déjà opérationnels dans le secteur de la mobilité, Lhyfe a pu aider plusieurs entreprises et opérateurs de transport à adopter son hydrogène vert.

« Une production locale pour une consommation locale : nous apportons une solution et un écosystème idéal pour le site de Duisbourg et ses entreprises. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour que, si l'étude de faisabilité est positive, l'usine puisse être mise en service le plus rapidement possible et que tous les partenaires soient approvisionnés en hydrogène vert produit localement. », déclare Alexander Garbar, Responsable du développement et de la stratégie chez duisport.

Pour interviewer les porte-parole, veuillez contacter le service de presse.

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

duisport - Duisburger Hafen AG est la société propriétaire et en charge de la gestion du port de Duisbourg, plus grand port intérieur du monde. duisport offre des services complets pour le port et le site logistique dans les domaines de l'infrastructure et de la suprastructure, y compris la gestion du règlement. En outre, les filiales de duisport fournissent des prestations connexes telles que la mise en place et l'optimisation des chaînes de transport et de logistique, les services de fret ferroviaire, la gestion des installations, la logistique contractuelle et la logistique d'emballage.

www.duisport.de

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) est un groupe multiservice dans les domaines de l'approvisionnement, de la mobilité et des services. Avec environ 4 300 employés et un chiffre d'affaires annuel de 5,5 Mds€, le groupe rassemble plus de 30 entreprises telles que Stadtwerke Duisburg AG, Netze Duisburg GmbH, Duisburger Verkehrsgesellschaft AG et octeo Multiservices GmbH.

www.dvv.de

Wirtschaftsbetriebe Duisburg , en tant qu'entreprise publique, est l'une des plus importantes entreprises municipales de la ville de Duisburg, avec environ 1 800 employés et un portefeuille de services tels que l'élimination des déchets, le nettoyage des rues et l'entretien des espaces verts, des terrains de jeux et de l'infrastructure municipale. Wirtschaftsbetriebe Duisburg élargit constamment ses champs d'action et s'engage en faveur de la durabilité et de la protection du climat.

www.wb-duisburg.de

