LHYFE : Lhyfe et Capital Energy s'associent pour produire de l'hydrogène vert en mer à partir de parcs éoliens offshore situés au large de l'Espagne et du Portugal

L'accord de collaboration signé entre Lhyfe et Capital Energy pourrait être étendu à d'autres marchés dans le futur

Lhyfe compte parmi les pionniers de la production d'hydrogène vert avec un site pilote de production offshore en France

Nantes (France) et Madrid (Espagne), le 12/06/2023, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable et pionnier des projets de production d'hydrogène en mer, et Capital Energy, producteur et distributeur espagnol d'énergie fondé il y a plus de vingt ans dont l'ambition est de devenir le premier opérateur d'énergie 100% renouvelable dans la péninsule ibérique, ont signé un accord de collaboration pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal.

Selon les termes de l'accord, les deux entreprises développeront des unités de production d'hydrogène sur une sélection de sites où Capital Energy développe actuellement des parcs éoliens offshore. L'énergéticien espagnol dispose d'un pipeline de développement de plus de 7,5 gigawatts (GW) dans ces deux pays.

Pour Lhyfe et Capital Energy, l'installation conjointe de parcs éoliens offshore et de sites de production d'hydrogène renouvelable présenterait des bénéfices environnementaux et contribuerait à la transition énergétique tout en bénéficiant d'un double effet positif : un avantage économique lié aux économies d'échelle réalisées, et un impact social positif lié à l'effet d'entraînement industriel des projets, ces derniers entraînant un nombre et une variété croissants de fournisseurs et d'experts.

Ces initiatives seraient également bénéfiques pour le système énergétique dans son ensemble,

car l'énergie éolienne produite dans ces parcs éoliens serait pilotable, favorisant son intégration dans le réseau. Dans certains cas, il serait ainsi possible d'envoyer moins d'énergie vers le réseau électrique (en cas de congestion du réseau par exemple) et davantage vers l'unité de production d'hydrogène à laquelle une partie des turbines éoliennes serait directement connectée.

Cet accord de collaboration entre Capital Energy et Lhyfe pourrait être étendu à d'autres zones géographiques à l'avenir.

Lhyfe est la 1 ère entreprise au monde à disposer d'un prototype opérationnel de production d'hydrogène vert offshore en France, baptisé Sealhyfe, inauguré en septembre 2022.

L'entreprise vise une capacité de production d'hydrogène vert de 200 MW à horizon 2026 et de 3 GW à horizon 2030. Développant des projets à travers 11 pays, Lhyfe compte plus de 149 employés dédiés à 100% à la production d'hydrogène renouvelable.

Pablo Alcón, Directeur offshore de Capital Energy : « Nous nous sommes engagés au cours des dernières années à développer des projets de production d'hydrogène vert dans la péninsule ibérique, il était temps de franchir le pas vers l'offshore, c'est pourquoi nous avons uni nos forces à celles du meilleur partenaire possible, Lhyfe, qui possède déjà une forte expérience dans la production d'hydrogène offshore. Grâce à cette alliance, nous avons l'intention d'utiliser une partie de l'énergie produite par nos parcs éoliens en mer pour produire de l'hydrogène, ce qui contribuera à stimuler la transition énergétique de manière équilibrée et à résoudre les éventuels goulets d'étranglement dans le système électrique. Cela permettra également d'accroître les avantages socio-économiques de nos projets offshore, en réalisant des investissements plus importants et en générant un plus grand nombre d'emplois qualifiés ».

Taia Kronborg, Chief Business Officer de Lhyfe : « Cet accord avec Capital Energy représente une formidable opportunité de favoriser la transition vers une énergie propre grâce à la production à grande échelle d'hydrogène vert en mer. La production d'hydrogène par électrolyse en mer va permettre de maximiser l'énorme potentiel de l'énergie éolienne offshore. Les pays qui disposent d'un vaste littoral, tels que l'Espagne et le Portugal, peuvent réduire drastiquement leur dépendance aux combustibles fossiles et sécuriser et améliorer leur indépendance énergétique, en ne produisant aucune émission nette et en stimulant les économies locales ».

Pour interviewer les porte-parole, veuillez contacter le service de presse.

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

A propos de Capital Energy

Capital Energy est un service public intégré espagnol engagé dans la transition vers une énergie verte. Le groupe dispose actuellement du plus grand portefeuille de projets éoliens et solaires terrestres dans la péninsule ibérique, soit plus de 25 gigawatts (GW) de capacité, ainsi que 7 GW de projets éoliens offshore en cours de développement. L'entreprise est déjà présente dans toute la chaîne de valeur de la production d'énergie renouvelable : du développement, activité historique de Capital Energy depuis 20 ans, à la construction, la production, le stockage, l'exploitation et la fourniture d'énergie. L'entreprise possède 16 bureaux en Espagne et au Portugal et emploie 390 personnes.

Contacts :

Lhyfe : Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

+33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relations investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com

Relations presse Capital Energy : comunicacion@capitalenergy.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGubYZlqaJuUyJpyZcqbl2NpbplllWLGbJSXyWlsk5eXcHJkl2xjmpXLZnFhmG5m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80390-230612_cp-lhyfe-capital-energy_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com