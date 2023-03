LHYFE : Lhyfe devient l'actionnaire majoritaire du développeur de projets finlandais Flexens pour accélérer ensemble le développement de l'hydrogène vert et renouvelable

Nantes et Helsinki (France et Finlande), le 21 mars 2023 – 7h30 – Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour le transport et l'industrie, annonce une prise de participation de 49% au capital de la société finlandaise Flexens, développeur de projets d'hydrogène vert et renouvelable et de projets dits « Power-to-X » . Un 1 er investissement pour Lhyfe, qui illustre sa volonté de se développer rapidement dans les pays misant sur l'hydrogène vert et renouvelable. Les deux entités accélèrent ainsi leur déploiement commercial et leurs projets en Finlande.

Fondée pour capitaliser sur l'expertise unique acquise dans le cadre du programme de recherche Smart Energy Åland (SMÅ), Flexens a développé depuis 2018 d'importantes compétences dans la modélisation des systèmes énergétiques et dans le développement de projets. L'entreprise, qui compte désormais 19 personnes, ambitionne de devenir un leader de l'hydrogène vert et renouvelable et du Power-to-X (transformation d'électricité en un autre vecteur énergétique) à partir de sources d'énergies renouvelables. L'entreprise est alignée avec les ambitions de la Finlande, qui souhaite devenir un leader européen du Power-to-X.

Flexens dispose déjà d'un solide pipeline commercial d'une capacité totale prévue de plus de 1,5 GW en Finlande et à l'étranger, parmi lesquels :

Kokkola : Flexens compte déjà un projet bien avancé à Kokkola (300 MW, mise en service prévue d'ici 2027), qui bénéficie de lettres d'intention avec des parties prenantes majeures dans la région. Une telle installation contribuerait à l'autosuffisance de la Finlande en matière d'énergie et d'ammoniac.

: Flexens compte déjà un projet bien avancé à Kokkola (300 MW, mise en service prévue d'ici 2027), qui bénéficie de lettres d'intention avec des parties prenantes majeures dans la région. Une telle installation contribuerait à l'autosuffisance de la Finlande en matière d'énergie et d'ammoniac. Åland : Après de nombreuses années de recherche dans l'archipel d'Åland, l'entreprise a mis au point le projet de démonstration Smart Energy Åland, pour représenter une société basée sur une électricité 100% renouvelable, utilisant l'hydrogène et les applications Power-to-X.

: Après de nombreuses années de recherche dans l'archipel d'Åland, l'entreprise a mis au point le projet de démonstration Smart Energy Åland, pour représenter une société basée sur une électricité 100% renouvelable, utilisant l'hydrogène et les applications Power-to-X. Lempäälä : Flexens lancera une première unité de production d'hydrogène vert de 2,5 MW à Lempäälä (qui devrait être opérationnelle en 2025), qui sera connectée à la première station de ravitaillement en hydrogène de Finlande. L'unité sera intégrée au système énergétique intelligent local LEMENE, qui appartient à la société d'énergie Lempälän Energia.

Lhyfe est l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable : en 2021, l'entreprise a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien et, en 2022, elle inaugurait le 1 er démonstrateur de production d'hydrogène vert offshore au monde. L'entreprise, qui ambitionne de disposer de plus de 3 GW de capacités installées à horizon 2030, comptera 3 nouveaux sites industriels en opération à fin 2023, et a déjà annoncé plusieurs projets dans toute l'Europe, notamment dans les pays nordiques, avec GreenLab et GreenHyScale au Danemark, Storgrundet, Trelleborgs Energi et Harjedalen en Suède, et Horisont Energi en Norvège.

Pour accélérer son développement et sa croissance dans le Nord de l'Europe et plus particulièrement en Finlande, Lhyfe - qui est déjà présente dans 11 pays - a donc choisi de s'associer à l'entreprise finlandaise Flexens au travers d'une prise de participation de 49%.

A travers cet investissement, Lhyfe va pouvoir s'appuyer sur une équipe de développeurs et d'experts, disposant d'un excellent réseau en Finlande et en Europe du Nord, et d'un portefeuille de projets comprenant notamment l'un des plus importants projets d'hydrogène vert et renouvelable de Finlande.

Avec l'entrée de Lhyfe à son capital, Flexens va bénéficier des compétences technologiques de l'un des acteurs les plus avancés dans la production d'hydrogène vert et renouvelable, pour développer davantage de projets, plus rapidement, et à une plus grande échelle.

Lhyfe et Flexens ont démarré leurs premières collaborations sur des projets communs dès 2020. Désormais officiellement liées, les entreprises vont combiner leurs expertises, leur connaissance des marchés et leurs pipelines commerciaux pour accélérer les projets en cours et identifier de nouvelles opportunités dans les pays du Nord de l'Europe, notamment liées à des grands projets offshore, afin d'atteindre les objectifs de décarbonation qu'elles se sont fixés.

Berndt Schalin, CEO, Flexens Oy Ab : « Lhyfe est l'un des pionniers du marché et fait partie des entreprises capables d'une grande rapidité d'exécution dans ses projets. Nous sommes très impatients d'intensifier notre collaboration pour mettre à profit notre connaissance des marchés nordiques et faire émerger de nouveaux projets d'hydrogène vert et renouvelable. »

Taia Kronborg, Chief Business Officer, Lhyfe : « Flexens est une société experte et engagée, avec laquelle nous avons eu la chance de collaborer au cours des mois passés. Nos valeurs communes et leur connaissance du marché local nous ont convaincu de nous rapprocher afin d'atteindre plus rapidement nos objectifs respectifs. »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

A propos de Flexens

Flexens Oy Ab est un développeur de projets mettant en œuvre les technologies Power-to-X pour permettre aux sociétés de fonctionner à partir de sources d'énergies 100 % renouvelables. Flexens a été fondée en 2018 pour capitaliser sur les compétences et l'expertise développées lors de la construction de la plateforme de test et de démonstration RES (Renewable Energy Systems) de Smart Energy Åland, afin de répondre à la demande en très forte croissance pour les systèmes d'énergie renouvelable.

