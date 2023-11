LHYFE : Lhyfe confirme son statut d'entreprise pionnière en matière de stratégie hydrogène avec un nouveau projet de 800 MW à Lubmin, en Allemagne, pour alimenter le futur réseau européen de distribution d'hydrogène

Déploiement d'une stratégie visant à positionner les unités de production à proximité du backbone européen d'hydrogène, avec environ 4 GW de projets d'hydrogène vert en cours de développement à connecter au réseau central allemand de gazoducs

Plans ambitieux de Lhyfe en Allemagne : 800 MW sur un site stratégique à Lubmin, en plus des 70 MW déjà annoncés dans la région de la Sarre

Construction du site de production à Lubmin, l'un des hubs stratégiques du futur réseau central allemand d'hydrogène, qui va bénéficier du plan de financement massif récemment annoncé par le gouvernement allemand

L'un des plus grands projets d'hydrogène vert dans l'État fédéral du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Nantes (France), Cologne (Allemagne), 30 novembre 2023, 11h15 - Lhyfe (EURONEXT: LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, ambitionne de produire jusqu'à 330 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité d'électrolyse de 800 MW) sur l'un des plus grands sites de production à voir le jour dans la région Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, avec une date de mise en service prévue pour 2029. Dans le cadre de la stratégie de développement backbone de Lhyfe, cette usine alimentera le réseau central allemand de gazoducs dédiés, pour lequel le gouvernement allemand a récemment dévoilé un plan de financement de 20 milliards d'euros.

Dans le cadre de son plan visant à utiliser davantage d'hydrogène vert pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en diminuant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés, le gouvernement allemand a annoncé il y a deux semaines un plan d'investissement estimé à 20 milliards d'euros dans le réseau d'hydrogène d'ici à 2032. Cet investissement contribuera à la construction d'un réseau de gazoducs de 9 700 kilomètres de long pour transporter l'hydrogène à travers l'Allemagne et vers ses pays voisins.

En accompagnement de ses déploiements bulk et onsite , la stratégie backbone de Lhyfe consiste à positionner certaines unités à des emplacements spécifiquement choisis pour leur proximité par rapport au futur réseau backbone d'hydrogène européen, lui permettant ainsi d'adresser une multiplicité de clients variés, livrés au travers de ces infrastructures une fois déployées.

Au cours des deux dernières années, Lhyfe a développé un portefeuille de projets liés au backbone représentant 3,8 GW de capacité d'électrolyse installée (à fin juin 2023) soit 37% de son portefeuille total de projets, dont des grands projets comme à Perl (Sarre) et Delfzijl (Pays-Bas) situés au plus près des futures infrastructures de transport de l'hydrogène en Europe. Ces emplacements stratégiques garantissent que la future production d'hydrogène pourra être transportée et utilisée de manière fiable pour décarboner des sites industriels dans l'ensemble de ces régions.

Dans ce contexte, le projet de Lhyfe à Lubmin s'inscrit parfaitement dans cette stratégie backbone et dans la volonté allemande de soutien au développement de l'hydrogène vert, car il est situé au plus proche du backbone hydrogène outre-Rhin. Le nouveau site bénéficiera d'un accès aux grandes capacités de production d'électricité existantes et futures issues des parcs éoliens en mer. Il bénéficiera également d'une connexion au réseau à très haute tension exploitée par 50Hertz, le gestionnaire du réseau de transport qui exploite déjà une station de transformation à Lubmin et qui pourra fournir toute l'électricité nécessaire à la production d'hydrogène.

L'usine sera construite sur le site d'une centrale nucléaire désaffectée, ce qui inscrit le projet dans une démarche encore plus respectueuse de l'environnement. Ce projet est actuellement en phase de développement et devrait être mis en service d'ici 2029 avec une capacité d'électrolyse de 800 MW et une capacité de production allant jusqu'à 330 tonnes d'hydrogène vert par jour.

« Ce site est d'une importance stratégique pour Lhyfe », souligne Luc Graré, Head of Central & Eastern Europe chez Lhyfe . « Nous construisons ces unités de production non seulement pour nos besoins à court terme, mais aussi pour les générations futures. Le développement de l'hydrogène vert en Europe est un projet à long terme et Lubmin remplit toutes les conditions pour devenir un centre de production d'hydrogène vert. Nous nous réjouissons du développement à long terme de ce site, de l'infrastructure centrale de l'hydrogène dans la région et du soutien à la décarbonisation à long terme de l'industrie et des transports en Europe. »

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com