LHYFE : Lhyfe confirme l'attribution par l'Etat français d'une subvention historique de 149 MEUR pour l'un de ses plus gros sites de production à venir

Baptisé “Green Horizon”, ce projet d'envergure avait été sélectionné par la Commission européenne pour intégrer la liste très fermée des projets transnationaux présentant un intérêt stratégique pour l'Europe (PIEEC)

À la suite de la signature du Premier Ministre français, le Ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, confirme [1] l'octroi de cette subvention dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale hydrogène (SNH II)

Il s'agit de la plus importante des trois aides annoncées à cette occasion

Avec ce projet de grande ampleur, Lhyfe franchira la barre des 100 MW de capacité d'électrolyse installée

Green Horizon contribuera à décarboner l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe, en Normandie

Contrat d'aide publique signé avec Bpifrance pour un montant maximal de 149 M€, avec un 1 er versement de 18 M€ prévu d'ici juin 2025

Nantes (France), le 17 avril 2025 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce que le Premier Ministre a confirmé, par sa signature, l'octroi de la subvention d'un montant total de 149 M€, allouée à sa future usine de production d'hydrogène vert située à proximité du Grand Canal du Havre, d'une capacité pouvant aller jusqu'à 34 tonnes / jour. En 2022, la Commission européenne avait sélectionné ce projet dans le cadre de la 3 ème vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène. En mars 2024, l'Etat français avait annoncé sa décision d'accorder cette subvention à Lhyfe par la voix de Roland Lescure, alors Ministre délégué à l'Industrie et à l'Energie, dans le cadre d'un déplacement au Havre 1 .

Une aide publique par étapes

Le contrat signé avec Bpifrance précise les modalités de mise en œuvre de l'aide publique. Lhyfe percevra d'ici juin 2025 une première avance de 18 M€ qui lui permettra de couvrir les investissements déjà réalisés depuis 2022 et lancer les suivants. Une seconde tranche d'avance sera débloquée dans les mois suivants en fonction de l'atteinte de jalons précisés au contrat et les paiements ultérieurs prendront la forme de remboursements des dépenses acquittées et dument justifiées par la mise en œuvre réussie d'étapes annuelles prédéfinies, sur une durée de 4 ans et pour un montant total maximum de 149 M€.

Green Horizon : décarboner l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe

A travers le projet Green Horizon, Lhyfe entend produire jusqu'à 34 tonnes d'hydrogène vert/jour à proximité du Grand Canal du Havre (Normandie), l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe.

Ce site alimentera les besoins de la région en termes de décarbonation de l'industrie et de la mobilité. L'usine sera située près du site de la société Yara au Havre, dont la feuille de route de décarbonation intègre l'utilisation d'hydrogène vert. Yara est intéressé par le projet de Lhyfe et le soutient.

Le site de production de Lhyfe, qui sera situé sur un terrain de 2,8 hectares à Gonfreville-l'Orcher, devrait voir le jour en 2029 et sera ainsi l'un des premiers sites de production à grande échelle d'hydrogène décarboné, obtenu par électrolyse de l'eau, en France et en Europe.

La réalisation de ce projet contribuera ainsi à démontrer la faisabilité technique et la viabilité économique de cette solution, complément indispensable à l'électrification directe pour décarboner les économies, réduire la dépendance aux ressources fossiles et atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre fixés dans le cadre de l'Accord de Paris.

Il est indispensable de rapidement mettre en œuvre ce type de projet pionnier pour ouvrir la voie aux installations de plus grande ampleur qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux en termes de capacités d'électrolyse installées (4,5 GW visés en France à l'horizon 2030) et de réduction d'émission de gaz à effet de serre fixés dans les stratégies hydrogène et de décarbonation françaises et européennes.

Ce projet a été sélectionné par l'État français dans le cadre de l'AMI (appel à manifestation d'intérêt) Hydrogène mené en France en 2021, intégré à la 3 ème vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène en 2022 et validé par la Commission européenne en février 2024. Les PIIEC sont des projets transnationaux identifiés comme stratégiques par l'Union européenne.

Lhyfe a d'ores et déjà déposé le permis de construire ainsi que la demande d'autorisation environnementale. Le raccordement au réseau électrique et la mise à disposition de la puissance nécessaire ont été sécurisés.

Un pionnier européen de l'hydrogène vert qui met son expérience au service de la décarbonation de l'industrie et de la mobilité

Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable à travers l'Europe. Lhyfe produit et livre de l'hydrogène vert et renouvelable depuis plus de 4 ans déjà avec une première usine mise en service en 2021. Elle compte aujourd'hui 4 sites de production répartis en France et en Allemagne ainsi que de nombreux projets d'usines partout en Europe. Une production assortie de la livraison directement chez le client avec, en 2024, plus de 470 livraisons effectuées pour une cinquantaine de clients à travers 8 pays d'Europe. Lhyfe s'appuie sur une flotte de près de 70 conteneurs, l'une des plus grandes flottes modernes de transport d'hydrogène en vrac en Europe, avec un taux de service de 99%.

Dans le cadre du projet onsite (sur site) Green Horizon, l'hydrogène vert sera livré principalement par pipeline, avec une liaison directe vers le site industriel du client. Avec ses 2 premières mondiales (un site directement connecté à des éoliennes et utilisant de l'eau de mer, et un pilote de production en mer), Lhyfe joue un rôle de pionnier dans le secteur et est impliquée dans de nombreux projets d'innovation liés aux débouchés actuels et futurs de l'hydrogène vert et renouvelable.

Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe : « Nous sommes fiers de recevoir cette subvention, qui représente une véritable marque de confiance de la part de l'État français et de la Commission européenne pour une PME capable d'innover, de relever des défis technologiques complexes et de concrétiser rapidement ses ambitions, mais aussi d'investir massivement et de mobiliser des partenaires internationaux de renom à ses côtés. En participant dès 2029 à décarboner la zone industrialo-portuaire du Havre, le projet Green Horizon constitue un véritable passage à l'échelle, essentiel pour décarboner massivement nos usages industriels. Avec ce projet de grande ampleur, Lhyfe franchira la barre des 100 MW de capacité d'électrolyse installée : un véritable bond industriel ! »

Concernant l'annonce de la Stratégie nationale hydrogène : « La publication de la stratégie nationale hydrogène française est une excellente nouvelle pour nos marchés français et européen. Nous l'attendions depuis plusieurs mois, elle va offrir le cadre et la visibilité dont les acteurs de l'écosystème ont besoin pour prendre leurs décisions et avancer. En se fixant un objectif de production réaliste de 4,5 GW d'ici 2030, et en adossant à cet objectif des subventions et un mécanism e de soutien à la production d'hydrogène bas carbone et renouvelable, l'Etat se dote des outils à la hauteur de ses ambitions. La France compte des acteurs majeurs de la filière qui permettront de renforcer l'ensemble de la chaine de valeur et positionner notre pays comme leader en Europe . »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)

Contacts:

LHYFE Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com Relations presse financière

ACTUS

Anne-Charlotte Dudicourt

+33 (0)6 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr Relations Investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com

[1] Subvention annoncée dans un communiqué de presse publié le 18 mars 2024