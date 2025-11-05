 Aller au contenu principal
LHYFE : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 octobre 2025
information fournie par Actusnews 05/11/2025 à 18:00

Nantes (France) – 5 novembre 2025 – 18h00 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE) , producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 octobre 2025, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote
31/10/2025 48 082 596 Théoriques 81 020 586
Exerçables 1 81 016 886

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 octobre 2025, 3 700 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.

À propos de Lhyfe
Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.
En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.
En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.
Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).
Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relations investisseurs
LHYFE
Yoann Nguyen
investors@lhyfe.com 		Relations presse financière
ACTUS
Anne-Charlotte Dudicourt
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr 		Relations presse métier
Nouvelles Graines
Clémence Rebours
06 60 57 76 43
c.rebours@nouvelles-graines.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGlplJSbaGiUl2+alsdqa2dqm2dlx2KXaGqZnGKck8iUZ3Jhmppkb8iVZnJlnm1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94980-2025.10.31-lhyfe-cp-actions-ddv-31102025-fr.pdf

