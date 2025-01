LHYFE : Faits marquants et activité du 2nd semestre 2024 - Chiffre d'affaires annuel x4 et signature de nouveaux clients

Chiffre d'affaires annuel 2024 record à 5,1 M€, x4 par rapport à 2023, en ligne avec l'objectif

Un portefeuille croissant de clients, avec près de 50 clients à fin 2024, et plusieurs contrats d'offtake significatifs signés récemment en France et en Allemagne, incluant la signature au 2nd semestre d'un contrat d'une durée de 5 ans en Allemagne avec H2 Mobility, le 1er réseau de stations-service hydrogène en Europe

Capacité installée d'électrolyse en forte progression, à 22 MW, c.x4 par rapport à 2023

Poursuite de la construction de deux sites en France : Croixrault (5 MW) et Le Cheylas

(10 MW)

Protocole d'accord signé avec Masdar, l'un des plus importants investisseurs mondiaux dans les énergies renouvelables, pour co-développer des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en Europe, conformément à notre stratégie de partenariats

Constitution de l'une des plus grandes flottes de transport d'hydrogène bulk dans l'UE, avec près de 70 nouveaux conteneurs hydrogène en service dans 8 pays, permettant à Lhyfe d'avoir une couverture clients inégalée

Nantes (France) – 31 janvier 2025 – 7h00 - Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, dresse les faits marquants du 2 nd semestre 2024 et fait un point d'étape sur son développement et l'avancée de ses projets à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Chiffre d'affaires 2024 en forte hausse, multiplié par 4 par rapport à 2023

En 2024, Lhyfe a quadruplé son chiffre d'affaires à 5,1 M€ [1] , par rapport à 1,3 M€ en 2023, qui marquait déjà un doublement par rapport à 2022.

Cette performance reflète principalement une production désormais à pleine capacité du site de Bouin sur l'ensemble de l'année, l'élargissement du portefeuille de clients avec la signature de nouveaux contrats de vente d'hydrogène vert ainsi que le début des livraisons à partir des sites de Buléon et Bessières.

En 2024, le Groupe a réalisé plus de 470 livraisons, principalement en France et en Allemagne, s'appuyant sur une flotte d'environ 70 conteneurs, et avec un taux de service de 99%.

Au cours du 2 nd semestre, Lhyfe a continué d'élargir son portefeuille clients à la fois en France et en Allemagne, avec notamment :

En France, les nouveaux contrats signés incluent la fourniture d'hydrogène vert à la société de taxi Hysetco pour plus de 45 tonnes sur une période de 18 mois, et la fourniture d'hydrogène vert sur trois ans à un opérateur de stations-service pour plus de 45 tonnes par an.

En Allemagne, Lhyfe a signé un contrat de fourniture d'hydrogène vert d'une durée de cinq ans avec H2 Mobility Deutschland, le plus grand opérateur européen de stations publiques d'hydrogène, pour fournir plus de 240 tonnes d'hydrogène vert en moyenne par an. En outre un contrat de fourniture de trois ans avec un grand acteur du secteur de l'énergiea été signé pour plus de 40 tonnes d'hydrogène vert par an en moyenne.

Ces contrats contribueront à la montée en puissance commerciale des sites existants et à venir du Groupe, en France et en Allemagne.

Accroissement de la capacité de production installée

En France : Bouin, Buléon et Bessières

Pour répondre à l'accroissement de la demande des clients dans la région, la capacité de production du site de Bouin sera portée de 1 MW à 2,5 MW et sera mise en œuvre en fonction du planning de production du site. En 2024, l'autorisation de stockage sur site a été augmentée de 1 tonne à 5 tonnes.

Les sites de Buléon et Bessières, d'une capacité d'électrolyse de 5 MW chacun, sont installés et ont démarré leurs ventes. Ces deux nouveaux sites en Bretagne et en Occitanie représentent les deux plus grands sites bulk de production d'hydrogène vert et renouvelable de FrancelLa montée en puissance commerciale de ces deux sites est prévue sur 2025 et 2026.

En Allemagne : Tübingen et Schwäbisch Gmünd

À Tübingen, le site de production onsite (1 MW) a été installé pour le compte de Deutsche Bahn Energie.

À Schwäbisch Gmünd, le site de production (jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour, soit une capacité installée d'électrolyse de 10 MW) est désormais installé. Il capitalise sur le design des sites de Lhyfe installés en France, de l'expérience commerciale acquise et d'une base de clients déjà constituée. La montée en puissance commerciale débutera en 2025.

Progression des sites en phase Construction

À Croixrault, dans les Hauts-de-France, les travaux de génie civil ont été lancés au 1 er semestre 2024 et sont désormais presque achevés. Les prochaines étapes incluent l'installation de l'ensemble des équipements, de l'infrastructure électrique et de la tuyauterie. Ce site de production (jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour soit une capacité installée d'électrolyse de 5 MW) alimentera les usages locaux en matière de mobilité et d'industrie.

Au Cheylas, entre Grenoble et Chambéry, les travaux de génie civil de ce site de 10 MW sont désormais presque achevés. Les prochaines étapes incluent l'installation de l'ensemble des équipements, de l'infrastructure électrique et de la tuyauterie. À partir de 2025, et pour une période de 10 ans, Lhyfe fournira jusqu'à 1,6 tonne d'hydrogène vert par jour à son principal client, HYmpulsion, pour répondre aux besoins de 7 de ses stations d'avitaillement en hydrogène situées sur l'arc alpin. Lhyfe approvisionnera également des industriels régionaux cherchant à substituer de l'hydrogène gris ou du gaz naturel par de l'hydrogène vert.

Un pipeline de projets de 9,1GW à fin 2024

À fin 2024, le pipeline de projets de Lhyfe [2] représente une capacité d'électrolyse totale de 9,1 GW (vs. 9,5 GW à fin juin 2024).

Ce portefeuille de projets est géré de manière dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation des projets. Les projets à un stade de développement avancé [3] représentent une capacité totale de 558 MW à fin 2024 (vs. 598 MW à fin juin 2024).

Au cours du 2 nd semestre 2024, les équipes de Lhyfe ont continué à travailler sur le développement de projets bulk, on-site et backbone, avec l'atteinte de jalons significatifs pour plusieurs d'entre eux [4] :

Projets bulk (livraison en vrac par la route) : Obtention en décembre d'une subvention d'environ 11 M€ pour une unité de production de 10 MW en Suède à Vaggeryd, qui sera en mesure de produire jusqu'à 4,4 tonnes d'hydrogène vert par jour. Ce projet est le second projet de 10 MW de Lhyfe en Suède à recevoir une subvention de la part de l'organisme Klimatklivet.

Projets onsite (production directement sur le site du client) : Conclusion d'un partenariat exclusif avec Elyse Energy, pionnier de la production de molécules bas-carbone, en vue de développer la production de e-méthanol à partir d'hydrogène vert qui serait produit par Lhyfe au sein d'un site de production (jusqu'à 85 tonnes par jour) à construire, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire et remporté par Lhyfe ; Conclusion d'un partenariat avec OX2, l'un des plus grands développeurs européens d'éoliennes terrestres, et Velarion, pour créer un pôle industriel basé sur l'hydrogène à Ånge, en Suède, comprenant une unité d'environ 300 MW capable de produire jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert par jour, qui serait notamment utilisé par l'usine d'engrais neutre en carbone de Velarion au sein de ce pôle industriel. En octobre 2024, la municipalité d'Ånge a approuvé la construction par OX2 du parc éolien qui alimentera le site de production de Lhyfe en électricité renouvelable.



Afin d'accompagner le développement et la construction de son pipeline de projets, Lhyfe a continué à sécuriser des subventions [5] durant l'année. Les subventions sécurisées représentent ainsi 242 M€ à fin 2024.

Confirmation de la stratégie de co-développement : signature d'un protocole d'accord avec Masdar

Début 2025, Lhyfe et Masdar, le leader des énergies propres aux Émirats arabes unis, ont signé un protocole d'accord afin d'explorer les opportunités de co-développement dans des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en Europe.

Ce protocole d'accord, signé à l'occasion de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi 2025 (ADSW 2025), s'inscrit dans le cadre de la stratégie annoncée en 2024 par Lhyfe, qui consiste à co-développer des projets en collaboration avec des investisseurs financiers ou industriels souhaitant investir dans des projets de production d'hydrogène vert.

Masdar a pour objectif d'atteindre 100 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2030 et entend également devenir un producteur de premier plan d'hydrogène vert dans ce même délai, avec l'objectif d'atteindre une production annuelle d'un million de tonnes d'hydrogène vert ou de ses dérivés aux Émirats arabes unis et dans le monde entier d'ici dix ans.

Performance ESG : 1 ère place en Europe

Lhyfe a amélioré son rating ESG en obtenant en novembre 2024 [6] le certificat Platine, plus haut niveau de certification décerné par l'agence de notation extra-financière EthiFinance. Avec une notation de 86/100, en progression de +17 points sur 2 ans, Lhyfe confirme la performance de son modèle d'entreprise et se positionne à la 1 ère place (sur 73 entreprises) de son secteur en Europe (Industrie - Services aux collectivités) et à la 7 ème place en France tous secteurs confondus.

Cette performance reflète l'engagement et les efforts continus de la direction et de l'ensemble des équipes pour développer le projet d'entreprise de Lhyfe et participer ainsi à la décarbonation de l'industrie et de la mobilité, tout en garantissant la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

Optimisation de notre consommation d'énergie

Lhyfe a décidé de s'associer à Energy Pool, afin de valoriser la flexibilité des électrolyseurs utilisés au sein de certains de ses sites de production français. Pour une durée de 5 ans à compter de 2025, Lhyfe pourra répondre instantanément aux signaux du réseau électrique, offrant ainsi un service précieux d'équilibrage du réseau au gestionnaire du système électrique français. Ce service contribue à l'efficience et à la stabilité du système électrique, facilite l'intégration des énergies renouvelables et permet à Lhyfe de réduire l'impact écologique et le coût de sa consommation en énergie, impactant ainsi favorablement le prix de l'hydrogène vert. Cette collaboration couvre notamment les sites de Buléon, Bessières et Le Cheylas, pour une puissance cumulée de 30 MW.

Calendrier financier

Date Publication Jeudi 27 mars 2025 (avant ouverture) Résultats annuels 2024 (audités) Vendredi 23 mai 2025 Assemblée générale

[1] Montant non audité

[2] Le pipeline n'inclut pas les projets offshore

[3] Projets en phases Tender Ready, Awarded ou Construction. La définition de ces phases est détaillée au paragraphe 1.8.1 du Document d'enregistrement universel 2023 approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 25 avril 2024 et disponible sur le site internet de Lhyfe

[4] Pour davantage d'informations sur chacun de ces projets annoncés, voir https://www.lhyfe.com/investors/financial-press-releases/

[5] Incluant les subventions signées et les subventions attribuées et en cours de contractualisation

2 Le rating est détaillé dans le communiqué de presse publié le 26 novembre 2024 et disponible ici