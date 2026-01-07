 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025
information fournie par Actusnews 07/01/2026 à 18:00

Nantes – 7 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

  • Nombre d'actions : 26 500 titres Lhyfe
  • Solde en espèces : 408 798€

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 153 956 titres 471 527,88 € 3 175 transactions
Ventes 178 072 titres 560 620,61 € 2 661 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 50 616 titres Lhyfe
  • Solde en espèce : 319 705 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel, le 3 mars 2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 94 474 titres Lhyfe
  • Solde en espèces : 172 127 €
À propos de Lhyfe
Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.
En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.
En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.
Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).
Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relations investisseurs
LHYFE
Yoann Nguyen
investors@lhyfe.com 		Relations presse financière
ACTUS
Anne-Charlotte Dudicourt
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr 		Relations presse métier
Nouvelles Graines
Clémence Rebours
06 60 57 76 43
c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe

ACHATS VENTES
DATE Nombre de transactions Nombre de titres Montant Nombre de transactions Nombre de titres Montant
01/07/2025 2 46 151,39 28 2 634 8 776,49
02/07/2025 31 712 2 359,57 27 2 484 8 306,50
03/07/2025 17 505 1 679,13 32 2 009 6 744,21
04/07/2025 8 232 773,95 33 3 784 12 710,46
07/07/2025 15 225 767,03 62 6 485 22 113,85
08/07/2025 17 790 2 755,52 64 3 682 12 905,41
09/07/2025 46 1 257 4 326,59 23 2 605 9 026,33
10/07/2025 15 374 1 294,41 21 1 493 5 200,12
11/07/2025 22 684 2 351,59 1 4 13,82
14/07/2025 35 1 105 3 730,48 10 466 1 581,14
15/07/2025 36 1 902 6 377,41 11 1 049 3 573,94
16/07/2025 41 1 592 5 290,22 21 1 353 4 528,49
17/07/2025 23 624 2 052,96 26 740 2 449,40
18/07/2025 28 700 2 310,70 19 999 3 330,67
21/07/2025 18 577 1 902,37 6 154 507,58
22/07/2025 41 1 229 3 967,21 7 61 195,81
23/07/2025 62 854 2 736,22 23 1 393 4 496,60
24/07/2025 37 1 264 4 034,69 17 1 777 5 725,49
25/07/2025 53 2 063 6 504,64 16 1 699 5 384,13
28/07/2025 27 956 3 060,16 36 1 686 5 519,96
29/07/2025 15 640 2 065,92 46 2 390 7 753,16
30/07/2025 39 1 655 5 315,86 9 455 1 500,59
31/07/2025 17 1 050 3 358,95 11 400 1 292,40
01/08/2025 20 1 055 3 372,84 2 179 573,87
04/08/2025 21 1 198 3 861,15 28 1 554 5 003,88
05/08/2025 12 630 2 025,45 0 0 0
06/08/2025 20 2 500 8 007,50 0 0 0
07/08/2025 16 1 881 6 021,08 13 881 2 820,08
08/08/2025 10 725 2 319,28 9 1 000 3 198,00
11/08/2025 4 72 230,54 11 1 089 3 486,98
12/08/2025 7 412 1 317,16 8 511 1 636,22
13/08/2025 7 292 932,94 15 491 1 572,67
14/08/2025 9 197 627,45 2 154 493,57
15/08/2025 17 263 840,02 14 553 1 770,71
18/08/2025 10 103 330,42 40 2 613 8 447,83
19/08/2025 9 192 625,54 30 1 678 5 495,45
20/08/2025 6 169 553,31 27 1 589 5 207,15
21/08/2025 26 1 713 5 469,61 14 640 2 061,44
22/08/2025 6 375 1 215,00 50 1 861 6 022,20
25/08/2025 2 100 326,00 28 1 612 5 259,96
26/08/2025 42 1 333 4 264,27 8 198 629,64
27/08/2025 15 403 1 270,66 15 883 2 799,11
28/08/2025 15 402 1 271,93 27 775 2 469,93
29/08/2025 20 500 1 580,00 1 167 534,40
01/09/2025 6 95 298,78 15 830 2 630,27
02/09/2025 7 111 350,21 12 690 2 194,89
03/09/2025 50 1 873 5 855,00 18 346 1 080,90
04/09/2025 38 2 311 7 214,94 5 211 662,75
05/09/2025 36 1 914 5 858,75 2 64 198,72
08/09/2025 19 2 259 6 786,04 19 1 859 5 580,72
09/09/2025 11 167 498,16 30 1 933 5 810,60
10/09/2025 9 341 1 014,48 18 954 2 856,28
11/09/2025 59 1 135 3 363,01 14 861 2 565,78
12/09/2025 4 42 124,19 4 332 986,04
15/09/2025 15 625 1 838,13 9 340 1 002,32
16/09/2025 14 815 2 384,69 1 25 73,13
17/09/2025 25 1 452 4 231,13 5 82 240,10
18/09/2025 13 413 1 201,42 34 2 274 6 678,74
19/09/2025 20 1 444 4 242,47 12 621 1 826,98
22/09/2025 20 975 2 925,98 54 3 421 10 444,31
23/09/2025 40 1 656 5 251,18 35 3 647 11 633,93
24/09/2025 1 100 321,50 67 4 171 13 326,35
25/09/2025 11 434 1 392,71 32 1 692 5 468,54
26/09/2025 5 280 926,80 59 4 674 15 657,90
29/09/2025 67 5 651 18 846,09 38 3 253 11 014,66
30/09/2025 88 2 397 7 735,12 25 2 397 8 017,97
01/10/2025 92 4 061 12 771,85 51 4 061 12 804,33
02/10/2025 63 1 027 3 331,59 70 3 216 10 246,18
03/10/2025 24 947 3 019,04 3 583 1 855,69
06/10/2025 16 419 1 322,36 27 912 2 918,40
07/10/2025 64 3 310 10 409,95 30 1 492 4 693,83
08/10/2025 31 1 893 5 766,08 12 700 2 124,50
09/10/2025 11 619 1 876,81 20 1 021 3 128,34
10/10/2025 44 2 518 7 528,82 12 559 1 680,91
13/10/2025 13 678 2 015,02 20 908 2 711,29
14/10/2025 27 1 066 3 136,17 24 903 2 694,55
15/10/2025 12 996 2 971,07 51 7 984 24 175,55
16/10/2025 10 2 059 6 201,71 38 5 162 15 769,91
17/10/2025 6 269 816,68 23 1 486 4 541,22
20/10/2025 22 974 2 944,40 38 1 435 4 426,98
21/10/2025 29 1 986 5 993,75 16 1 020 3 118,14
22/10/2025 2 231 708,25 77 2 827 8 625,18
23/10/2025 13 565 1 716,47 19 1 599 4 864,16
24/10/2025 21 799 2 425,76 19 1 455 4 495,95
27/10/2025 23 1 241 3 757,75 31 1 350 4 118,85
28/10/2025 5 667 2 041,69 19 1 419 4 379,03
29/10/2025 15 744 2 281,85 9 1 066 3 296,07
30/10/2025 32 1 316 3 982,22 10 510 1 561,11
31/10/2025 13 728 2 196,38 30 3 495 10 631,79
03/11/2025 53 3 036 9 193,01 38 2 500 7 835,00
04/11/2025 76 2 694 7 702,15 32 2 680 7 675,52
05/11/2025 20 690 1 979,61 47 2 940 8 508,36
06/11/2025 11 994 2 903,47 37 2 894 8 441,80
07/11/2025 58 3 108 9 215,22 9 1 208 3 597,42
10/11/2025 43 2 262 7 116,25 15 588 1 862,20
11/11/2025 28 1 936 5 980,30 23 1 193 3 730,51
12/11/2025 6 333 1 014,65 11 612 1 877,00
13/11/2025 10 535 1 668,13 17 2 021 6 323,71
14/11/2025 29 1 974 6 012,80 22 630 1 905,75
17/11/2025 35 2 218 6 638,47 4 214 644,35
18/11/2025 51 1 215 3 585,47 3 274 815,70
19/11/2025 22 306 903,31 20 1 340 3 998,56
20/11/2025 16 467 1 388,86 23 788 2 361,64
21/11/2025 18 251 754,00 1 37 110,82
24/11/2025 1 77 230,62 2 200 600,00
25/11/2025 0 0 0 4 244 736,64
26/11/2025 6 524 1 566,24 0 0 0
27/11/2025 5 571 1 704,44 1 29 86,86
28/11/2025 13 928 2 765,44 52 520 1 548,56
01/12/2025 19 933 2 781,27 26 583 1 742,00
02/12/2025 19 383 1 140,96 5 282 842,05
03/12/2025 2 72 215,64 6 1 020 3 056,94
04/12/2025 12 1 250 3 741,25 36 1 560 4 678,44
05/12/2025 15 1 402 4 203,20 7 450 1 347,75
08/12/2025 20 1 826 5 430,52 3 378 1 117,37
09/12/2025 2 260 770,90 5 337 998,87
10/12/2025 32 1 839 5 437,92 7 762 2 244,85
11/12/2025 11 735 2 167,52 10 635 1 876,43
12/12/2025 86 2 958 8 646,23 6 1 258 3 664,55
15/12/2025 53 3 820 10 944,30 11 516 1 493,30
16/12/2025 40 2 104 5 903,82 5 419 1 178,23
17/12/2025 46 2 215 6 226,37 1 4 11,36
18/12/2025 20 2 390 6 591,62 6 890 2 447,50
19/12/2025 67 3 324 9 642,92 55 3 943 11 261,21
22/12/2025 38 2 749 8 216,76 35 4 630 13 894,63
23/12/2025 27 2 085 6 165,35 14 631 1 879,12
24/12/2025 30 3 120 8 879,52 0 0 0
29/12/2025 18 1 769 4 979,74 6 280 817,60
30/12/2025 21 2 360 6 544,28 8 512 1 474,56
31/12/2025 11 1 089 3 069,89 0 0 0

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWttlMdrZW2dmJ6cY5xuZ2Rsbmhnx2ObZWXIxZNwYpaab5pimJdnl8XGZnJmnWZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95817-lhyfe_bilan-semestriel-contrat-liquidite-31122025_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

LHYFE
2,9450 EUR Euronext Paris +2,08%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Dassault Aviation relève son objectif de chiffre d'affaires 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:32 

    Dassault Aviation révise en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique français. La société, qui tablait ... Lire la suite

  • ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Le groupe américain Chevron s'intéresse aux actifs étrangers du Russe Lukoil (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:26 

    Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:22 

    Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Arts de la table: le verrier Arc placé en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:18 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank