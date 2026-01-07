LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Nantes – 7 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

Nombre d'actions : 26 500 titres Lhyfe

Solde en espèces : 408 798€

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 153 956 titres 471 527,88 € 3 175 transactions Ventes 178 072 titres 560 620,61 € 2 661 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 50 616 titres Lhyfe

Solde en espèce : 319 705 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel, le 3 mars 2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 94 474 titres Lhyfe

Solde en espèces : 172 127 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Annexe

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Montant Nombre de transactions Nombre de titres Montant 01/07/2025 2 46 151,39 28 2 634 8 776,49 02/07/2025 31 712 2 359,57 27 2 484 8 306,50 03/07/2025 17 505 1 679,13 32 2 009 6 744,21 04/07/2025 8 232 773,95 33 3 784 12 710,46 07/07/2025 15 225 767,03 62 6 485 22 113,85 08/07/2025 17 790 2 755,52 64 3 682 12 905,41 09/07/2025 46 1 257 4 326,59 23 2 605 9 026,33 10/07/2025 15 374 1 294,41 21 1 493 5 200,12 11/07/2025 22 684 2 351,59 1 4 13,82 14/07/2025 35 1 105 3 730,48 10 466 1 581,14 15/07/2025 36 1 902 6 377,41 11 1 049 3 573,94 16/07/2025 41 1 592 5 290,22 21 1 353 4 528,49 17/07/2025 23 624 2 052,96 26 740 2 449,40 18/07/2025 28 700 2 310,70 19 999 3 330,67 21/07/2025 18 577 1 902,37 6 154 507,58 22/07/2025 41 1 229 3 967,21 7 61 195,81 23/07/2025 62 854 2 736,22 23 1 393 4 496,60 24/07/2025 37 1 264 4 034,69 17 1 777 5 725,49 25/07/2025 53 2 063 6 504,64 16 1 699 5 384,13 28/07/2025 27 956 3 060,16 36 1 686 5 519,96 29/07/2025 15 640 2 065,92 46 2 390 7 753,16 30/07/2025 39 1 655 5 315,86 9 455 1 500,59 31/07/2025 17 1 050 3 358,95 11 400 1 292,40 01/08/2025 20 1 055 3 372,84 2 179 573,87 04/08/2025 21 1 198 3 861,15 28 1 554 5 003,88 05/08/2025 12 630 2 025,45 0 0 0 06/08/2025 20 2 500 8 007,50 0 0 0 07/08/2025 16 1 881 6 021,08 13 881 2 820,08 08/08/2025 10 725 2 319,28 9 1 000 3 198,00 11/08/2025 4 72 230,54 11 1 089 3 486,98 12/08/2025 7 412 1 317,16 8 511 1 636,22 13/08/2025 7 292 932,94 15 491 1 572,67 14/08/2025 9 197 627,45 2 154 493,57 15/08/2025 17 263 840,02 14 553 1 770,71 18/08/2025 10 103 330,42 40 2 613 8 447,83 19/08/2025 9 192 625,54 30 1 678 5 495,45 20/08/2025 6 169 553,31 27 1 589 5 207,15 21/08/2025 26 1 713 5 469,61 14 640 2 061,44 22/08/2025 6 375 1 215,00 50 1 861 6 022,20 25/08/2025 2 100 326,00 28 1 612 5 259,96 26/08/2025 42 1 333 4 264,27 8 198 629,64 27/08/2025 15 403 1 270,66 15 883 2 799,11 28/08/2025 15 402 1 271,93 27 775 2 469,93 29/08/2025 20 500 1 580,00 1 167 534,40 01/09/2025 6 95 298,78 15 830 2 630,27 02/09/2025 7 111 350,21 12 690 2 194,89 03/09/2025 50 1 873 5 855,00 18 346 1 080,90 04/09/2025 38 2 311 7 214,94 5 211 662,75 05/09/2025 36 1 914 5 858,75 2 64 198,72 08/09/2025 19 2 259 6 786,04 19 1 859 5 580,72 09/09/2025 11 167 498,16 30 1 933 5 810,60 10/09/2025 9 341 1 014,48 18 954 2 856,28 11/09/2025 59 1 135 3 363,01 14 861 2 565,78 12/09/2025 4 42 124,19 4 332 986,04 15/09/2025 15 625 1 838,13 9 340 1 002,32 16/09/2025 14 815 2 384,69 1 25 73,13 17/09/2025 25 1 452 4 231,13 5 82 240,10 18/09/2025 13 413 1 201,42 34 2 274 6 678,74 19/09/2025 20 1 444 4 242,47 12 621 1 826,98 22/09/2025 20 975 2 925,98 54 3 421 10 444,31 23/09/2025 40 1 656 5 251,18 35 3 647 11 633,93 24/09/2025 1 100 321,50 67 4 171 13 326,35 25/09/2025 11 434 1 392,71 32 1 692 5 468,54 26/09/2025 5 280 926,80 59 4 674 15 657,90 29/09/2025 67 5 651 18 846,09 38 3 253 11 014,66 30/09/2025 88 2 397 7 735,12 25 2 397 8 017,97 01/10/2025 92 4 061 12 771,85 51 4 061 12 804,33 02/10/2025 63 1 027 3 331,59 70 3 216 10 246,18 03/10/2025 24 947 3 019,04 3 583 1 855,69 06/10/2025 16 419 1 322,36 27 912 2 918,40 07/10/2025 64 3 310 10 409,95 30 1 492 4 693,83 08/10/2025 31 1 893 5 766,08 12 700 2 124,50 09/10/2025 11 619 1 876,81 20 1 021 3 128,34 10/10/2025 44 2 518 7 528,82 12 559 1 680,91 13/10/2025 13 678 2 015,02 20 908 2 711,29 14/10/2025 27 1 066 3 136,17 24 903 2 694,55 15/10/2025 12 996 2 971,07 51 7 984 24 175,55 16/10/2025 10 2 059 6 201,71 38 5 162 15 769,91 17/10/2025 6 269 816,68 23 1 486 4 541,22 20/10/2025 22 974 2 944,40 38 1 435 4 426,98 21/10/2025 29 1 986 5 993,75 16 1 020 3 118,14 22/10/2025 2 231 708,25 77 2 827 8 625,18 23/10/2025 13 565 1 716,47 19 1 599 4 864,16 24/10/2025 21 799 2 425,76 19 1 455 4 495,95 27/10/2025 23 1 241 3 757,75 31 1 350 4 118,85 28/10/2025 5 667 2 041,69 19 1 419 4 379,03 29/10/2025 15 744 2 281,85 9 1 066 3 296,07 30/10/2025 32 1 316 3 982,22 10 510 1 561,11 31/10/2025 13 728 2 196,38 30 3 495 10 631,79 03/11/2025 53 3 036 9 193,01 38 2 500 7 835,00 04/11/2025 76 2 694 7 702,15 32 2 680 7 675,52 05/11/2025 20 690 1 979,61 47 2 940 8 508,36 06/11/2025 11 994 2 903,47 37 2 894 8 441,80 07/11/2025 58 3 108 9 215,22 9 1 208 3 597,42 10/11/2025 43 2 262 7 116,25 15 588 1 862,20 11/11/2025 28 1 936 5 980,30 23 1 193 3 730,51 12/11/2025 6 333 1 014,65 11 612 1 877,00 13/11/2025 10 535 1 668,13 17 2 021 6 323,71 14/11/2025 29 1 974 6 012,80 22 630 1 905,75 17/11/2025 35 2 218 6 638,47 4 214 644,35 18/11/2025 51 1 215 3 585,47 3 274 815,70 19/11/2025 22 306 903,31 20 1 340 3 998,56 20/11/2025 16 467 1 388,86 23 788 2 361,64 21/11/2025 18 251 754,00 1 37 110,82 24/11/2025 1 77 230,62 2 200 600,00 25/11/2025 0 0 0 4 244 736,64 26/11/2025 6 524 1 566,24 0 0 0 27/11/2025 5 571 1 704,44 1 29 86,86 28/11/2025 13 928 2 765,44 52 520 1 548,56 01/12/2025 19 933 2 781,27 26 583 1 742,00 02/12/2025 19 383 1 140,96 5 282 842,05 03/12/2025 2 72 215,64 6 1 020 3 056,94 04/12/2025 12 1 250 3 741,25 36 1 560 4 678,44 05/12/2025 15 1 402 4 203,20 7 450 1 347,75 08/12/2025 20 1 826 5 430,52 3 378 1 117,37 09/12/2025 2 260 770,90 5 337 998,87 10/12/2025 32 1 839 5 437,92 7 762 2 244,85 11/12/2025 11 735 2 167,52 10 635 1 876,43 12/12/2025 86 2 958 8 646,23 6 1 258 3 664,55 15/12/2025 53 3 820 10 944,30 11 516 1 493,30 16/12/2025 40 2 104 5 903,82 5 419 1 178,23 17/12/2025 46 2 215 6 226,37 1 4 11,36 18/12/2025 20 2 390 6 591,62 6 890 2 447,50 19/12/2025 67 3 324 9 642,92 55 3 943 11 261,21 22/12/2025 38 2 749 8 216,76 35 4 630 13 894,63 23/12/2025 27 2 085 6 165,35 14 631 1 879,12 24/12/2025 30 3 120 8 879,52 0 0 0 29/12/2025 18 1 769 4 979,74 6 280 817,60 30/12/2025 21 2 360 6 544,28 8 512 1 474,56 31/12/2025 11 1 089 3 069,89 0 0 0