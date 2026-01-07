LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Nantes – 7 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :
- Nombre d'actions : 26 500 titres Lhyfe
- Solde en espèces : 408 798€
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achats
|153 956 titres
|471 527,88 €
|3 175 transactions
|Ventes
|178 072 titres
|560 620,61 €
|2 661 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 50 616 titres Lhyfe
- Solde en espèce : 319 705 €
Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel, le 3 mars 2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 94 474 titres Lhyfe
- Solde en espèces : 172 127 €
|
Contacts
|
Relations investisseurs
LHYFE
Yoann Nguyen
investors@lhyfe.com
|
Relations presse financière
ACTUS
Anne-Charlotte Dudicourt
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr
|
Relations presse métier
Nouvelles Graines
Clémence Rebours
06 60 57 76 43
c.rebours@nouvelles-graines.com
Annexe
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Montant
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Montant
|01/07/2025
|2
|46
|151,39
|28
|2 634
|8 776,49
|02/07/2025
|31
|712
|2 359,57
|27
|2 484
|8 306,50
|03/07/2025
|17
|505
|1 679,13
|32
|2 009
|6 744,21
|04/07/2025
|8
|232
|773,95
|33
|3 784
|12 710,46
|07/07/2025
|15
|225
|767,03
|62
|6 485
|22 113,85
|08/07/2025
|17
|790
|2 755,52
|64
|3 682
|12 905,41
|09/07/2025
|46
|1 257
|4 326,59
|23
|2 605
|9 026,33
|10/07/2025
|15
|374
|1 294,41
|21
|1 493
|5 200,12
|11/07/2025
|22
|684
|2 351,59
|1
|4
|13,82
|14/07/2025
|35
|1 105
|3 730,48
|10
|466
|1 581,14
|15/07/2025
|36
|1 902
|6 377,41
|11
|1 049
|3 573,94
|16/07/2025
|41
|1 592
|5 290,22
|21
|1 353
|4 528,49
|17/07/2025
|23
|624
|2 052,96
|26
|740
|2 449,40
|18/07/2025
|28
|700
|2 310,70
|19
|999
|3 330,67
|21/07/2025
|18
|577
|1 902,37
|6
|154
|507,58
|22/07/2025
|41
|1 229
|3 967,21
|7
|61
|195,81
|23/07/2025
|62
|854
|2 736,22
|23
|1 393
|4 496,60
|24/07/2025
|37
|1 264
|4 034,69
|17
|1 777
|5 725,49
|25/07/2025
|53
|2 063
|6 504,64
|16
|1 699
|5 384,13
|28/07/2025
|27
|956
|3 060,16
|36
|1 686
|5 519,96
|29/07/2025
|15
|640
|2 065,92
|46
|2 390
|7 753,16
|30/07/2025
|39
|1 655
|5 315,86
|9
|455
|1 500,59
|31/07/2025
|17
|1 050
|3 358,95
|11
|400
|1 292,40
|01/08/2025
|20
|1 055
|3 372,84
|2
|179
|573,87
|04/08/2025
|21
|1 198
|3 861,15
|28
|1 554
|5 003,88
|05/08/2025
|12
|630
|2 025,45
|0
|0
|0
|06/08/2025
|20
|2 500
|8 007,50
|0
|0
|0
|07/08/2025
|16
|1 881
|6 021,08
|13
|881
|2 820,08
|08/08/2025
|10
|725
|2 319,28
|9
|1 000
|3 198,00
|11/08/2025
|4
|72
|230,54
|11
|1 089
|3 486,98
|12/08/2025
|7
|412
|1 317,16
|8
|511
|1 636,22
|13/08/2025
|7
|292
|932,94
|15
|491
|1 572,67
|14/08/2025
|9
|197
|627,45
|2
|154
|493,57
|15/08/2025
|17
|263
|840,02
|14
|553
|1 770,71
|18/08/2025
|10
|103
|330,42
|40
|2 613
|8 447,83
|19/08/2025
|9
|192
|625,54
|30
|1 678
|5 495,45
|20/08/2025
|6
|169
|553,31
|27
|1 589
|5 207,15
|21/08/2025
|26
|1 713
|5 469,61
|14
|640
|2 061,44
|22/08/2025
|6
|375
|1 215,00
|50
|1 861
|6 022,20
|25/08/2025
|2
|100
|326,00
|28
|1 612
|5 259,96
|26/08/2025
|42
|1 333
|4 264,27
|8
|198
|629,64
|27/08/2025
|15
|403
|1 270,66
|15
|883
|2 799,11
|28/08/2025
|15
|402
|1 271,93
|27
|775
|2 469,93
|29/08/2025
|20
|500
|1 580,00
|1
|167
|534,40
|01/09/2025
|6
|95
|298,78
|15
|830
|2 630,27
|02/09/2025
|7
|111
|350,21
|12
|690
|2 194,89
|03/09/2025
|50
|1 873
|5 855,00
|18
|346
|1 080,90
|04/09/2025
|38
|2 311
|7 214,94
|5
|211
|662,75
|05/09/2025
|36
|1 914
|5 858,75
|2
|64
|198,72
|08/09/2025
|19
|2 259
|6 786,04
|19
|1 859
|5 580,72
|09/09/2025
|11
|167
|498,16
|30
|1 933
|5 810,60
|10/09/2025
|9
|341
|1 014,48
|18
|954
|2 856,28
|11/09/2025
|59
|1 135
|3 363,01
|14
|861
|2 565,78
|12/09/2025
|4
|42
|124,19
|4
|332
|986,04
|15/09/2025
|15
|625
|1 838,13
|9
|340
|1 002,32
|16/09/2025
|14
|815
|2 384,69
|1
|25
|73,13
|17/09/2025
|25
|1 452
|4 231,13
|5
|82
|240,10
|18/09/2025
|13
|413
|1 201,42
|34
|2 274
|6 678,74
|19/09/2025
|20
|1 444
|4 242,47
|12
|621
|1 826,98
|22/09/2025
|20
|975
|2 925,98
|54
|3 421
|10 444,31
|23/09/2025
|40
|1 656
|5 251,18
|35
|3 647
|11 633,93
|24/09/2025
|1
|100
|321,50
|67
|4 171
|13 326,35
|25/09/2025
|11
|434
|1 392,71
|32
|1 692
|5 468,54
|26/09/2025
|5
|280
|926,80
|59
|4 674
|15 657,90
|29/09/2025
|67
|5 651
|18 846,09
|38
|3 253
|11 014,66
|30/09/2025
|88
|2 397
|7 735,12
|25
|2 397
|8 017,97
|01/10/2025
|92
|4 061
|12 771,85
|51
|4 061
|12 804,33
|02/10/2025
|63
|1 027
|3 331,59
|70
|3 216
|10 246,18
|03/10/2025
|24
|947
|3 019,04
|3
|583
|1 855,69
|06/10/2025
|16
|419
|1 322,36
|27
|912
|2 918,40
|07/10/2025
|64
|3 310
|10 409,95
|30
|1 492
|4 693,83
|08/10/2025
|31
|1 893
|5 766,08
|12
|700
|2 124,50
|09/10/2025
|11
|619
|1 876,81
|20
|1 021
|3 128,34
|10/10/2025
|44
|2 518
|7 528,82
|12
|559
|1 680,91
|13/10/2025
|13
|678
|2 015,02
|20
|908
|2 711,29
|14/10/2025
|27
|1 066
|3 136,17
|24
|903
|2 694,55
|15/10/2025
|12
|996
|2 971,07
|51
|7 984
|24 175,55
|16/10/2025
|10
|2 059
|6 201,71
|38
|5 162
|15 769,91
|17/10/2025
|6
|269
|816,68
|23
|1 486
|4 541,22
|20/10/2025
|22
|974
|2 944,40
|38
|1 435
|4 426,98
|21/10/2025
|29
|1 986
|5 993,75
|16
|1 020
|3 118,14
|22/10/2025
|2
|231
|708,25
|77
|2 827
|8 625,18
|23/10/2025
|13
|565
|1 716,47
|19
|1 599
|4 864,16
|24/10/2025
|21
|799
|2 425,76
|19
|1 455
|4 495,95
|27/10/2025
|23
|1 241
|3 757,75
|31
|1 350
|4 118,85
|28/10/2025
|5
|667
|2 041,69
|19
|1 419
|4 379,03
|29/10/2025
|15
|744
|2 281,85
|9
|1 066
|3 296,07
|30/10/2025
|32
|1 316
|3 982,22
|10
|510
|1 561,11
|31/10/2025
|13
|728
|2 196,38
|30
|3 495
|10 631,79
|03/11/2025
|53
|3 036
|9 193,01
|38
|2 500
|7 835,00
|04/11/2025
|76
|2 694
|7 702,15
|32
|2 680
|7 675,52
|05/11/2025
|20
|690
|1 979,61
|47
|2 940
|8 508,36
|06/11/2025
|11
|994
|2 903,47
|37
|2 894
|8 441,80
|07/11/2025
|58
|3 108
|9 215,22
|9
|1 208
|3 597,42
|10/11/2025
|43
|2 262
|7 116,25
|15
|588
|1 862,20
|11/11/2025
|28
|1 936
|5 980,30
|23
|1 193
|3 730,51
|12/11/2025
|6
|333
|1 014,65
|11
|612
|1 877,00
|13/11/2025
|10
|535
|1 668,13
|17
|2 021
|6 323,71
|14/11/2025
|29
|1 974
|6 012,80
|22
|630
|1 905,75
|17/11/2025
|35
|2 218
|6 638,47
|4
|214
|644,35
|18/11/2025
|51
|1 215
|3 585,47
|3
|274
|815,70
|19/11/2025
|22
|306
|903,31
|20
|1 340
|3 998,56
|20/11/2025
|16
|467
|1 388,86
|23
|788
|2 361,64
|21/11/2025
|18
|251
|754,00
|1
|37
|110,82
|24/11/2025
|1
|77
|230,62
|2
|200
|600,00
|25/11/2025
|0
|0
|0
|4
|244
|736,64
|26/11/2025
|6
|524
|1 566,24
|0
|0
|0
|27/11/2025
|5
|571
|1 704,44
|1
|29
|86,86
|28/11/2025
|13
|928
|2 765,44
|52
|520
|1 548,56
|01/12/2025
|19
|933
|2 781,27
|26
|583
|1 742,00
|02/12/2025
|19
|383
|1 140,96
|5
|282
|842,05
|03/12/2025
|2
|72
|215,64
|6
|1 020
|3 056,94
|04/12/2025
|12
|1 250
|3 741,25
|36
|1 560
|4 678,44
|05/12/2025
|15
|1 402
|4 203,20
|7
|450
|1 347,75
|08/12/2025
|20
|1 826
|5 430,52
|3
|378
|1 117,37
|09/12/2025
|2
|260
|770,90
|5
|337
|998,87
|10/12/2025
|32
|1 839
|5 437,92
|7
|762
|2 244,85
|11/12/2025
|11
|735
|2 167,52
|10
|635
|1 876,43
|12/12/2025
|86
|2 958
|8 646,23
|6
|1 258
|3 664,55
|15/12/2025
|53
|3 820
|10 944,30
|11
|516
|1 493,30
|16/12/2025
|40
|2 104
|5 903,82
|5
|419
|1 178,23
|17/12/2025
|46
|2 215
|6 226,37
|1
|4
|11,36
|18/12/2025
|20
|2 390
|6 591,62
|6
|890
|2 447,50
|19/12/2025
|67
|3 324
|9 642,92
|55
|3 943
|11 261,21
|22/12/2025
|38
|2 749
|8 216,76
|35
|4 630
|13 894,63
|23/12/2025
|27
|2 085
|6 165,35
|14
|631
|1 879,12
|24/12/2025
|30
|3 120
|8 879,52
|0
|0
|0
|29/12/2025
|18
|1 769
|4 979,74
|6
|280
|817,60
|30/12/2025
|21
|2 360
|6 544,28
|8
|512
|1 474,56
|31/12/2025
|11
|1 089
|3 069,89
|0
|0
|0
- SECURITY MASTER Key : nWttlMdrZW2dmJ6cY5xuZ2Rsbmhnx2ObZWXIxZNwYpaab5pimJdnl8XGZnJmnWZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95817-lhyfe_bilan-semestriel-contrat-liquidite-31122025_fr_vdef.pdf
