LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Nantes – le 5 juillet 2023 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE) , producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 40 519 titres Lhyfe

Solde en espèces : 189 002,12 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 38 457 titres 302 590,59 € 303 transactions Ventes 31 677 titres 252 280,78 € 225 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 33 739 titres Lhyfe

Solde en espèces : 239 311,93 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, le 20 juin 2022, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 titre Lhyfe

Solde en espèces : 500 000,00 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en euros TOTAL 303 38 457 302 590,59 TOTAL 225 31 677 252 280,78 02/01/2023 2 353 3083,63 02/01/2023 3 300 2652 03/01/2023 1 200 1756 03/01/2023 3 600 5280 04/01/2023 3 453 4002,62 04/01/2023 5 1000 8874 05/01/2023 4 800 7026 05/01/2023 2 218 1933,59 06/01/2023 1 200 1758 06/01/2023 3 600 5316 09/01/2023 2 400 3550 09/01/2023 4 600 5388 10/01/2023 13 2350 20216,11 10/01/2023 1 200 1780 11/01/2023 8 1420 11771,66 11/01/2023 8 1402 11783,11 12/01/2023 2 300 2508,9 12/01/2023 3 550 4662,02 13/01/2023 9 1650 13871,55 13/01/2023 2 207 1751,43 17/01/2023 7 1400 11676 16/01/2023 5 1500 12762 18/01/2023 7 1300 10729,94 18/01/2023 1 200 1656 19/01/2023 3 600 4938 19/01/2023 2 235 1953,56 20/01/2023 2 400 3276 20/01/2023 5 1500 12402 23/01/2023 1 200 1663,6 23/01/2023 6 1200 10170 24/01/2023 6 1000 8397 24/01/2023 2 400 3395,4 25/01/2023 3 500 4223 26/01/2023 2 400 3404 26/01/2023 3 421 3541,79 27/01/2023 1 10 84,6 27/01/2023 6 1056 8801,97 30/01/2023 2 300 2520 30/01/2023 4 600 4960,2 01/02/2023 1 300 2487 31/01/2023 3 600 4974 02/02/2023 4 600 4939,5 01/02/2023 2 400 3286 03/02/2023 2 400 3314 02/02/2023 1 150 1227 06/02/2023 1 200 1654 03/02/2023 3 450 3694,5 07/02/2023 3 559 4666,42 06/02/2023 1 150 1236 08/02/2023 4 800 6700 07/02/2023 1 3 24,78 10/02/2023 2 400 3306 08/02/2023 2 300 2496 13/02/2023 3 520 4293,38 09/02/2023 3 300 2484 14/02/2023 1 29 239,54 10/02/2023 2 280 2297,4 15/02/2023 2 204 1683 13/02/2023 2 300 2463 16/02/2023 3 600 4962 14/02/2023 2 240 1964,4 20/02/2023 3 600 4956 15/02/2023 2 400 3258 21/02/2023 2 300 2464,5 16/02/2023 1 12 98,16 22/02/2023 1 1 8,19 17/02/2023 2 300 2467,5 23/02/2023 1 1 8,19 20/02/2023 2 300 2457 24/02/2023 1 1 8,02 21/02/2023 2 300 2455,5 27/02/2023 3 300 2388 22/02/2023 1 1 8,19 28/02/2023 1 150 1197 23/02/2023 2 101 818,19 01/03/2023 2 400 3192 24/02/2023 4 207 1644,82 03/03/2023 2 300 2388 27/02/2023 1 23 181,7 06/03/2023 3 515 4058,2 01/03/2023 1 150 1192,5 08/03/2023 2 300 2352 02/03/2023 3 450 3573 09/03/2023 4 480 3804 03/03/2023 2 300 2352 13/03/2023 1 18 135,9 06/03/2023 2 277 2163,59 14/03/2023 6 716 5268,33 07/03/2023 1 150 1173 15/03/2023 4 601 4495,48 08/03/2023 1 14 109,2 16/03/2023 2 300 2160 10/03/2023 7 700 5512,01 17/03/2023 4 600 4338 13/03/2023 7 875 6475 20/03/2023 3 550 4003,01 14/03/2023 1 100 726 21/03/2023 9 1216 9130,94 15/03/2023 5 600 4368 22/03/2023 2 200 1617 16/03/2023 10 1050 7495,53 23/03/2023 9 900 6974,01 20/03/2023 2 300 2173,5 27/03/2023 1 42 315,84 22/03/2023 17 1850 14340,46 28/03/2023 3 450 3352,5 23/03/2023 3 300 2294,01 29/03/2023 1 100 750 24/03/2023 4 520 4004 30/03/2023 1 100 749,9 27/03/2023 6 700 5212,97 31/03/2023 2 200 1468 29/03/2023 1 80 588,8 03/04/2023 8 821 6502,32 30/03/2023 2 200 1472 04/04/2023 3 347 2550,17 31/03/2023 1 100 730 05/04/2023 2 300 2154 03/04/2023 14 1660 12222,75 06/04/2023 2 200 1385 04/04/2023 5 580 4185,98 11/04/2023 5 750 5100 05/04/2023 15 1670 11560,41 12/04/2023 3 300 2037 06/04/2023 7 600 4055,58 13/04/2023 11 1100 7591,98 11/04/2023 2 200 1352 14/04/2023 1 100 700 14/04/2023 1 100 690 17/04/2023 2 101 705,95 17/04/2023 1 1 6,95 18/04/2023 1 1 6,98 18/04/2023 1 1 6,98 19/04/2023 1 1 7,04 19/04/2023 1 1 7,04 20/04/2023 1 1 7,01 20/04/2023 1 1 7,01 21/04/2023 1 1 7 21/04/2023 1 1 7 02/05/2023 1 1 6,99 24/04/2023 1 100 694 05/05/2023 1 100 700 25/04/2023 1 100 695 18/05/2023 1 1 7 26/04/2023 1 100 696 19/05/2023 1 100 704 27/04/2023 2 200 1388 24/05/2023 1 37 256,78 28/04/2023 1 100 689 25/05/2023 4 400 2770 02/05/2023 1 1 6,99 26/05/2023 3 300 2094 05/05/2023 1 100 690 31/05/2023 1 100 698 18/05/2023 1 1 7 09/06/2023 2 200 1399 22/05/2023 1 100 698 12/06/2023 1 100 705 23/05/2023 1 100 696 13/06/2023 1 100 703 24/05/2023 8 800 5521,04 14/06/2023 2 240 1680 25/05/2023 2 174 1194,16 20/06/2023 1 100 700 26/05/2023 2 200 1384 22/06/2023 2 200 1401 29/05/2023 2 200 1388 23/06/2023 1 100 700 30/05/2023 1 80 556,8 28/06/2023 1 100 703 31/05/2023 1 80 553,6 29/06/2023 1 100 703 01/06/2023 1 80 558,4 02/06/2023 2 160 1110,4 05/06/2023 2 160 1110,4 06/06/2023 3 210 1458,81 07/06/2023 1 80 556,8 08/06/2023 1 80 556,8 09/06/2023 2 180 1252,01 12/06/2023 2 160 1113,6 13/06/2023 2 160 1110,4 19/06/2023 1 100 696 20/06/2023 1 70 487,2 21/06/2023 1 80 556,8 23/06/2023 2 200 1388 26/06/2023 2 200 1388 27/06/2023 1 80 556,8 30/06/2023 1 70 487,2

