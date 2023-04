LGIM dépose une résolution en vue de l’AG d’Exxon

- Legal & General Investment Management (LGIM) et Christian Brothers Investment Services (CBIS) ont annoncé lundi 17 avril le dépôt conjoint d’une résolution d’actionnaires lors de l’assemblée générale 2023 d’ExxonMobil. Ils demandent au conseil d’administration de divulguer l’impact quantitatif du scénario Net Zero Emissions de l’Agence internationale de l'énergie (AIE) sur toutes leurs obligations de mise hors service d’actifs.Les obligations de mise hors service d’actifs sont un élément essentiel de la transition énergétique et sont particulièrement importantes pour le secteur du pétrole et du gaz, de nombreuses entreprises du secteur d’Exxon dévoilant déjà une quantité considérable de détails sur ce sujet. « Néanmoins, l’entreprise ne fournit actuellement pas de telles informations sur ses actifs en aval, arguant du fait que ces obligations ne peuvent être raisonnablement estimées car elles s'étendent sur une longue période », note un communiqué de LGIM.La résolution a été déposée par une coalition d’investisseurs partageant les mêmes idées, après des années d’engagement individuel avec le conseil d’administration d’ExxonMobil et les décideurs concernés. Elle appelle à plus de transparence et de communication de la part de l’entreprise, alors que les investisseurs s’inquiètent des coûts associés au démantèlement des actifs d’Exxon dans l'éventualité d’une transition énergétique accélérée. « Nous pensons que ces informations sont vitales pour les actionnaires de l’entreprise, car elles nous aident à mieux évaluer les risques financiers importants et à fournir des informations utiles aux investisseurs pour évaluer la valeur à long terme et la viabilité économique de l’entreprise dans une économie limitée par le carbone », estime LGIM.Étant donné que le modèle d’entreprise d’ExxonMobil n’est pas aligné sur les objectifs de Paris de 1,5 degré, cette résolution constitue une étape logique pour l'équipe de stewardship de LGIM. Elle fait également suite à la décision prise en 2019 de vendre les actions d’ExxonMobil contenue dans la gamme Future World Fund de L&G, en raison de préoccupations concernant l’incapacité de l’entreprise à faire face aux risques posés par le changement climatique.

Laurence Marchal