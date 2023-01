LGIM crée un poste de directeur de la distribution wholesale Suisse

(NEWSManagers.com) - Legal and General Investment Management (LGIM) vient de nommer Patrick Lutz au poste de directeur de la distribution wholesale en Suisse. Basé à Zurich, il est rattaché à Steven de Vries, directeur de la distribution wholesale Europe, UK et Amérique latine.

Dans ce nouveau poste, Patrick Lutz couvrira les banques privées, les institutions financières mondiales, les banques cantonales, les gestionnaires d’actifs indépendants, les multifamily offices et les gestionnaires de patrimoine.

Avant de rejoindre LGIM, Patrick Lutz a travaillé pendant 14 ans chez Franklin Templeton, où il était dernièrement directeur pays Suisse. Auparavant, il a travaillé pour Schroder's & Co Investment Management, Zürcher Kantonalbank UBS AG, Six Swiss Stock Exchange et Thurgauer Kantonalbank.