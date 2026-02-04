LG Energy Solution signe un contrat avec Hanwha QCells pour la fourniture d'une batterie ESS de 5GWh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mercredi avoir signé un contrat avec Hanwha QCells USA pour la fourniture de 5 gigawattheures de batteries de systèmes de stockage d'énergie entre 2028 et 2030.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que les batteries seront des cellules de phosphate de fer lithié (LFP) fabriquées dans son usine de Holland, Michigan, et utilisées pour le projet de service public de Hanwha aux États-Unis.