 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LG Energy Solution signe un contrat avec Hanwha QCells pour la fourniture d'une batterie ESS de 5GWh
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mercredi avoir signé un contrat avec Hanwha QCells USA pour la fourniture de 5 gigawattheures de batteries de systèmes de stockage d'énergie entre 2028 et 2030.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que les batteries seront des cellules de phosphate de fer lithié (LFP) fabriquées dans son usine de Holland, Michigan, et utilisées pour le projet de service public de Hanwha aux États-Unis.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank