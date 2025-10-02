LG Energy Solution reprend ses voyages d'affaires aux États-Unis après l'accord sur les visas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution 373220.KS a déclaré jeudi qu'il reprendrait progressivement les voyages d'affaires de ses employés et sous-traitants aux Etats-Unis, un jour après que le pays a accepté d'autoriser les Sud-Coréens à travailler sur des équipements dans des sites américains dans le cadre des visas temporaires existants.

Les voyages d'affaires reprendront après la période des fêtes de Chuseok, du 3 au 9 octobre, en commençant par le personnel clé, a déclaré LG Energy Solution dans un communiqué.

Le mois dernier, des agents de l'immigration américaine ont fait une descente sur le site de construction de l'usine commune de LG Energy Solution avec Hyundai Motor 005380.KS et ont arrêté des centaines de travailleurs sud-coréens, qui ont été libérés après une semaine de négociations entre les deux pays.