LG Energy Solution rachète à Stellantis sa participation dans la coentreprise canadienne

(Ajoute la valeur des investissements réalisés jusqu'à présent dans la coentreprise, le contexte) par Heejin Kim et Gilles Guillaume

La société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS a annoncé vendredi son intention d'acheter la participation de 49 % détenue par Stellantis

STLAM.MI dans leur coentreprise de batteries au Canada pour un montant nominal de 100 $.

Cette décision intervient alors que certains constructeurs automobiles réduisent leurs projets de véhicules électriques en réponse aux politiques de l'administration du président américain Donald Trump et en raison de l'essoufflement de la demande.

Stellantis et LG avaient annoncé un investissement majeur dans la coentreprise en 2022, dans le cadre de l'ambitieuse stratégie d'électrification du constructeur automobile. Mais Stellantis, la société mère de Chrysler, comme d'autres constructeurs automobiles, s'est détournée de ses ambitions en matière de véhicules électriques.

Plus de 5 milliards de dollars canadiens (3,65 milliards de dollars) ont été investis dans l'installation à ce jour, a déclaré LG dans un communiqué.

LG Energy Solution a lancé une série de coentreprises de batteries avec les principaux constructeurs automobiles en Amérique du Nord pendant l'administration de l'ancien président Joe Biden, ce qui a favorisé l'adoption des VE. L'entreprise subit aujourd'hui le poids d'un changement majeur de politique sous le gouvernement Trump, qui a supprimé le crédit d'impôt à la consommation de 7 500 dollars pour l'achat de VE.

L'année dernière, LG Energy Solution a conclu un accord avec General Motors GM.N pour acheter la participation de ce dernier dans leur usine de batteries en coentreprise à Lansing, dans le Michigan.

L'entreprise sud-coréenne de batteries est aux prises avec les retombées de l'annulation d'importants contrats de batteries, y compris un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Ford F.N . (1 $ = 1,3688 dollar canadien)