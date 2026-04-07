LG Energy Solution annonce une perte d'exploitation au premier trimestre en raison de la faiblesse de la demande de véhicules électriques

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Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution (LGES) 373220.KS a déclaré mardi qu'il s'attendait à une perte d'exploitation de 208 milliards de wons (138,16 millions de dollars) au premier trimestre , car la faible demande des fabricants de véhicules électriques (VE) a pesé sur les bénéfices.

Cette prévision a été comparée à une prévision de LSEG SmartEstimate d'une perte de160 milliards de wons, qui a été pondérée en faveur des analystes dont les prévisions sont plus régulièrement exactes.

Voici quelques détails:

* LGES, qui fournit notamment Tesla TSLA.O , General Motors GM.N et Hyundai Motor 005380.KS , a été confronté à une demande plus faible de batteries pour véhicules électriques, l'un de ses principaux clients GM ayant mis en veilleuse une usine de véhicules électriques à Détroit jusqu'en avril.

* Le chiffre d'affaires devrait baisser de 2,5 % par rapport à l'année précédente , pour atteindre 6,6 billions de wons , a déclaré LGES.

* Les prévisions de bénéfices trimestriels comprennent les crédits d'impôt accordés dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation pour la production de batteries de l'entreprise aux États-Unis, a déclaré LGES dans un document réglementaire. Sans ces crédits, LGES aurait enregistré une perte d'exploitation de 398 milliards de wons.

* Pour compenser la faiblesse des batteries pour véhicules électriques, LGES se concentre sur la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie (ESS), en raison de l'augmentation des besoins en électricité des centres de données d'intelligence artificielle.

* En février, LGES a déclaré qu'elle visait à tripler son chiffre d'affaires ESS cette année par rapport à l'année précédente. Nomura a estimé le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie à environ 2,8 billions de wons en 2025.

* Les analystes ont également indiqué qu'un projet de loi de la Chambre des représentants des États-Unis, le CHARGE Act , présenté le mois dernier pour interdire les importations de certains systèmes de stockage d'énergie fabriqués en Chine, pourrait créer des opportunités pour les fabricants de batteries sud-coréens. Le projet de loi fait état de préoccupations selon lesquelles les systèmes de stockage d'énergie fabriqués en Chine et importés aux États-Unis pourraient inclure des capacités de surveillance à distance.

* LGES devrait publier des résultats détaillés le 30 avril.

(1 $ = 1 505,5000 wons)