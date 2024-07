LFDE : PEA PME, des évolutions favorables

(AOF) - La loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France promulguée le 13 juin 2024 fait évoluer certains critères d'éligibilité au PEA PME, en incluant les valeurs de moins de 5 000 salariés et dotées d'un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou d'un bilan inférieur à 2 milliards d'euros, ainsi que les sociétés dont la capitalisation est inférieure à non plus un milliard mais 2 milliards d'euros.

Ces modifications permettront, selon les estimations de la Financière de l'Echiquier (LFDE), d'augmenter le nombre de valeurs éligibles au PEA PME de 25% et d'atteindre quelque 3 840 émetteurs en Europe.

Plus spécifiquement en France, près de 40 entreprises sont nouvellement éligibles au PEA PME, soit au total 415 PME et ETI et une augmentation de 15%.

Le soutien au tissu productif, aux PME et ETI françaises et européennes, une des priorités du groupe LBP AM auquel appartient LFDE, se traduit dans sa gestion dans 4 fonds présentant aujourd'hui un encours cumulé de près de 500 millions d'euros : Echiquier Entrepreneurs (spécialisé sur les PME/ETI européennes de croissance) ; Echiquier Excelsior (dédié au micro-caps européennes de croissance) ; Tocqueville PME (investi sur les PME/ETI françaises principalement et européennes) ; Tocqueville France Micro Cap (consacré aux micro-caps françaises).