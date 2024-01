LFDE crée un poste de responsable des ventes européennes

La Financière de l’Echiquier (LFDE) vient de nommer John Korter responsable des ventes européennes, un poste nouvellement créé. L’intéressé est country manager pour l’Allemagne et l’Autriche de la société de gestion depuis 2018. Sa promotion le place à la tête d’une équipe de neuf personnes.

La mission de John Korter consiste à « accélérer le développement en Europe, qui représente à ce jour environ 16% des encours de LFDE hors de France », explique un communiqué. « Notre stratégie se concentrera dans un premier temps sur les pays germanophones, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que l’Espagne et l’Italie », précise John Korter.

Ce développement européen est également une priorité stratégique pour LBP AM, qui a racheté LFDE. LBP AM précise qu’elle s’appuiera notamment sur les plateformes développées par LFDE dans neuf pays européens – Allemagne, Autriche, Benelux, Suisse, Italie, Espagne et Portugal – depuis plus d’une dizaine d’années dans certaines zones.

Le nouvel ensemble composé par LFDE et LBP AM affiche des encours consolidés de 67,8 milliards d’euros à fin décembre 2023.

Laurence Marchal