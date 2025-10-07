 Aller au contenu principal
Lexeo Therapeutics progresse après les résultats positifs d'un essai clinique portant sur un médicament contre les maladies cardiaques
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Lexeo Therapeutics LXEO.O augmentent de 29 % à 8,35 $ avant bourse

** Lexeo dit que la FDA américaine se dit prête à permettre à la société de combiner les résultats de ses études en cours et d'un essai prévu pour demander une approbation accélérée pour sa thérapie génique expérimentale, le LX2006, pour la cardiomyopathie ataxique de Friedreich

** La cardiomyopathie ataxique de Friedreich est une maladie cardiaque dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit et se rigidifie en raison d'une maladie génétique appelée ataxie de Friedreich

** Lexeo présente également de nouveaux résultats intermédiaires obtenus auprès de 16 participants qui ont été suivis pendant plus de six mois

** Parmi les six patients qui présentaient initialement un muscle cardiaque de taille anormalement grande - un problème clé dans cette maladie - en moyenne, la taille du muscle cardiaque a diminué de 18 % à six mois et de 23 % à 12 mois, ce qui est supérieur à l'objectif de la société, aligné sur la FDA, d'une baisse de 10 %

** À la dernière clôture, l'action LXEO était en baisse de 1,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LEXEO
6,4700 USD NASDAQ -2,27%
