Lexeo progresse après l'annonce de changements à sa direction

27 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Lexeo Therapeutics LXEO.O augmentent de 2 % à 7,63 $ avant la mise sur le marché

** La société nomme le cardiologue Dr. Narinder Bhalla au poste de directeur médical.

** La société indique que son responsable de la recherche, le Dr Eric Adler, deviendra PDG de Myoventive, qui se concentre sur les traitements à base d'ARN pour les maladies cardiaques héréditaires.

** Le directeur technique José Manuel Otero devient directeur de l'exploitation; la société recrute également deux vice-présidents pour diriger les programmes de cardiologie en phase initiale et en phase finale - LXEO

** Les actions ont augmenté de ~51% en 2025