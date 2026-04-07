Levi Strauss revoit ses prévisions annuelles à la hausse, la forte demande atténuant les effets des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des graphiques, des commentaires du CFO aux paragraphes 6, 7, 13, un commentaire d'analyste au paragraphe 12, des détails au paragraphe 16)

* Levi Strauss dépasse ses estimations de résultats pour le premier trimestre grâce à de fortes ventes à prix plein

* Les ventes directes aux consommateurs et le denim de qualité supérieure stimulent la croissance dans toutes les régions

* Le directeur financier déclare que les prévisions ne tiennent pas compte d'éventuels remboursements de droits de douane et qu'il entrevoit un potentiel de hausse supplémentaire.

par Savyata Mishra

Levi Strauss amp;LEVI.Namp;gt; a relevé mardi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur la résistance de la demande pour son denim dans toutes les catégories et sur la vigueur de son activité de vente directe au consommateur pour aider à compenser l'impact des tarifs douaniers américains.

Les actions de la société ont bondi d'environ 6 % dans les échanges prolongés, le fabricant de jeans ayant également dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du premier trimestre dans un contexte d'incertitude économique due à l'augmentation des droits de douane américains et à la guerre au Moyen-Orient.

Levi s'est efforcé d'atténuer l'impact des droits de douane en augmentant ses prix, en contrôlant ses coûts, en négociant avec ses fournisseurs et en diversifiant ses sources d'approvisionnement, qui dépendent moins de la Chine.

La société basée à San Francisco prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 comprise entre 5,5 % et 6,5 %, contre une hausse de 5 % à 6 % prévue précédemment. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à une croissance de 5,7 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action à une fourchette de 1,42 à 1,48 dollars, contre une fourchette de 1,40 à 1,46 dollars précédemment.

En janvier, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un impact de 150 points de base sur les marges de l'exercice 2026, soit environ 100 millions de dollars, qu'elle prévoyait de compenser entièrement.

Les prévisions de Levi's ne reflètent pas encore les avantages potentiels d'une baisse des droits de douane ou des remboursements, qui pourraient accroîtredavantageles marges, a déclaré à Reuters le directeur financier Harmit Singh.

"En supposant que tout joue en notre faveur et que le consommateur continue à être résilient, il y a probablement plus de possibilités de hausse." Son chiffre d'affairesnet de 1,74 milliard de dollars a battu les estimations des analystes qui tablaient sur 1,65 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 42 cents par action a dépassé les estimations qui tablaient sur 37 cents.

Levi a déclaré que Harmit Singh prendrait sa retraite après une transition planifiée, qu'il resterait en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé et qu'il servirait ensuite pendant un certain temps en tant que conseiller spécial. La société a indiqué qu'elle avait commencé à chercher son remplaçant.

DEMANDE DANS TOUTES LES CATÉGORIES DE VÊTEMENTS

Ces perspectives optimistes s'ajoutent aux signes indiquant que la demande pour les principales catégories de denim reste solide, malgré la pression exercée sur les budgets des ménages à faibles et moyens revenus. L'action Levi's a augmenté d'environ 45 % au cours des 12 derniers mois. "Les résultats supérieurs aux prévisions et les commentaires optimistes de Levi's se démarquent dans le contexte de l'incertitude macroéconomique et des inquiétudes concernant les dépenses discrétionnaires face à la hausse des prix de l'essence, surtout si l'on considère les clients dont elle dépend", a déclaré Michael Gunther, analyste de la société d'études de marché Consumer Edge.

L'entreprise a enregistré des résultats positifs sur l'ensemble de ses segments de marché. Au premier trimestre, les ventes de sa ligne de denim haut de gamme , Blue Tab, ont augmenté de 40 %, tandis que celles de sa ligne Signature - qui cible les acheteurs à faible revenu dans les magasins Walmart et Amazon à environ 20 dollars - ont augmenté de 16 %, a déclaré Harmit Singh. Levi a vu ses ventes augmenter de 9 % sur son plus grand marché, les Amériques. L'Europe a enregistré une hausse de 24 %, tandis que les ventes en Asie ont augmenté de 13 %.

Les ventes comparables de son canal direct au consommateur, un segment à marge plus élevée qui comprend le site web et les magasins de Levi's, ont augmenté de 7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er mars.