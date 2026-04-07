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Levi Strauss progresse avant la publication de ses résultats après la clôture
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de Levi Strauss LEVI.N ont augmenté de 0,2 % à 19,69 $ mardi, avant les résultats du premier trimestre prévus après la clôture du marché, les investisseurs examinant la demande des consommateurs et les défis tarifaires ** Le fabricant de denim a dépassé en janvier le consensus , aidé par la croissance des canaux de vente directe aux consommateurs et par l'augmentation des prix pour atténuer l'impact sur les marges des droits d'importation américains

** Elle s'est davantage appuyée sur ses propres canaux à marges plus élevées, notamment son site web et ses magasins, plutôt que sur les grossistes, tout en réduisant les promotions

** Wall Street s'attend à ce que l'entreprise affiche une hausse de 8% en glissement annuel de son chiffre d'affaires trimestriel à 1,65 milliard de dollars et un BPA ajusté de 0,37 $ contre 0,38 $ en glissement annuel, selon LSEG

** L'action a baissé de ~5% depuis le début de l'année et se négocie ~21% en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines de 24,82 $ du 3 octobre 2025

** 14 des 16 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", et 2 la classent "conserver"; le PT médian de 27,00 $ est inchangé au cours des trois derniers mois

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LEVI STRAUSS RG-A
19,695 USD NYSE +0,18%
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