Levi Strauss maintient ses prévisions annuelles

(AOF) - Levi Strauss a fait état d'un bpa de 38 cents par action au premier trimestre, dépassant les estimations de 28 cents. Le chiffre d'affaires du fabricant de blue jeans a progressé de 3 %, à 1,5 milliard de dollars, démontrant ainsi sa « résilience face à l'incertitude économique persistante et aux pressions tarifaires ». Concernant ses perspectives pour l'année à venir, la firme californienne a réitéré une croissance de son chiffre d'affaires de 3,5 à 4 % et un bénéfice dilué par action de l'ordre de 1,20 à 1,25 dollar.

