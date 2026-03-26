Levi's en vue à Wall Street, UBS pointe un pessimisme excessif sur le titre
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:00
Dans sa note, UBS indique s'attendre à ce que le groupe californien dépasse légèrement les attentes lors de sa publication du premier trimestre, prévue le 7 avril. Le bureau d'études nuance toutefois que les prévisions annuelles pourraient rester prudentes, compte tenu des récents soubresauts macroéconomiques liés au conflit au Moyen-Orient.
Une dynamique opérationnelle robuste
Les travaux d'UBS mettent en lumière une solide exécution commerciale, avec notamment une hausse de 2% sur un an des ventes directes aux consommateurs (DTC) du fabricant de jeans. Ce chiffre, bien que modeste en apparence, marque une nette accélération par rapport au trimestre précédent, confirmant que la stratégie de vente directe de la marque porte ses fruits, soulignent les analystes.
UBS évoque ainsi une hausse de 8% du trafic de son site Internet aux Etats-Unis et de 11% sur les principaux marchés européens, tandis que les recherches Google liées à la marque ont bondi de 13% sur un an, témoignant là encore de la désirabilité intacte de la marque auprès des consommateurs.
Au-delà de la croissance des volumes, les analystes saluent la discipline promotionnelle du groupe, qui a réussi à réduire le recours aux soldes et aux remises au cours du trimestre, une stratégie jugée cruciale dans la mesure où elle permet de préserver les marges bénéficiaires.
Une opportunité vue comme "contrarienne"
Alors que le titre accusait à la clôture d'hier un repli d'environ 12,8% sur les trois derniers mois, à comparer avec un recul de 4,9% pour le S&P 500, UBS pointe du doigt un décalage entre la réalité opérationnelle et le sentiment des investisseurs, actuellement jugé pessimiste.
Cette configuration offre, selon les analystes, une opportunité dite "contrarienne": avec des attentes de marché aussi basses, tous résultats simplement conformes ou légèrement supérieurs aux attentes pourraient suffire à déclencher un "rally" haussier sur le titre, conclut UBS, qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 33 dollars.
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