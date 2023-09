Lettre aux actionnaires et faits marquants

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

Cela fait cinq mois que j’ai été nommé directeur général de Mithra Pharmaceuticals SA, l’occasion pour moi de revenir avec vous sur les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent. Je souhaitais faire le point sur nos récentes avancées et partager nos travaux en cours et ce qu’il nous reste à accomplir.

Nous avons récemment fait plusieurs annonces documentant la mise en œuvre de notre stratégie, présentée au mois de mai dernier, et les progrès encourageants réalisés depuis.