LETTRE AUX ACTIONNAIRES / 1ER FEVRIER 2023 : Augmentation de capital avec maintien du DPS ouverte au public

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

L’acquisition d’Ajinomoto Animal Nutrition Europe en 2021 a marqué une étape importante du développement de notre entreprise qui a accédé au rang de leader de la nutrition animale au niveau européen. Grâce à votre soutien et votre confiance, nous avons pu rapidement mettre en œuvre notre feuille de route intégrant un plan d’investissement important destiné à propulser le Groupe dans un développement à long terme adossé à notre portefeuille d’innovations.

La structuration du capital autour de ce nouvel outil industriel est intervenue rapidement avec le succès de l’augmentation de capital et l’arrivée de BPI au capital de METabolic EXplorer. Votre confiance nous a permis de renforcer les fonds propres de METabolic EXplorer pour lever de la dette auprès de nos partenaires bancaires. Cette opération est intervenue juste avant l’évolution radicale des conditions de marché de la nutrition animale et du prix des matières premières. Ce contexte macro-économique, à l’origine d’un effet ciseau, a pesé sur les volumes de ventes et les performances de l’année, nous obligeant ainsi à revoir les conditions de ce financement avec nos partenaires bancaires et notre actionnaire de référence.