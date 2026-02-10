Les volumes d'exportation de vins et spiritueux français tombent à leur plus bas niveau depuis au moins 25 ans

Selon les exportateurs, les exportations sont affectées par les droits de douane américains et chinois et par la force de l'euro

Les ventes aux États-Unis ont chuté de 21 % en valeur en 2025, et de 20 % en Chine

Les exportations de cognac chutent en raison des tensions géopolitiques

Les exportations de champagne augmentent en volume mais diminuent en valeur

Les exportations françaises de vins et spiritueux ont chuté l'année dernière pour atteindre leur volume le plus bas depuis au moins 25 ans. Les tarifs douaniers américains et les droits de douane chinois ont frappé les ventes et l'euro fort a rendu certains alcools plus chers, a déclaré la FEVS mardi, avertissant qu'il n'y avait pas d'amélioration imminente.

Les exportations totales de vins et spiritueux français ont chuté de 3 % en volume l'année dernière, à 168 millions de caisses, leur plus bas niveau depuis au moins le début du siècle, selon un porte-parole de la FEVS. En valeur, elles ont chuté de 8 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis cinq ans, à savoir 14,3 milliards d'euros (17,03 milliards de dollars).

Les exportations de vins et spiritueux français, qui étaient traditionnellement le deuxième secteur d'exportation de la France, sont passées au troisième rang, derrière l'aérospatiale et les cosmétiques, en raison de l'intensification des tensions commerciales.

Pour l'avenir, Gabriel Picard, président de la FEVS, a déclaré que le secteur devrait bénéficier des nouveaux accords commerciaux de l'UE avec le bloc sud-américain Mercosur et l'Inde , même si 2026 pourrait rester difficile sans un meilleur accès au marché.

LA REPRISE DES VENTES AUX ÉTATS-UNIS RESTE INCERTAINE POUR 2026

L'année dernière, l'augmentation des droits de douane sur les expéditions vers les États-Unis et les menaces d'une nouvelle hausse, jusqu'à 200 % , ont refroidi la demande, en particulier au second semestre, les ventes en 2025 chutant de 21 % à 3,0 milliards d'euros et les volumes tombant sous la barre des 30 millions de caisses.

"Il y a un réel déclin aux États-Unis et la correction des volumes n'a peut-être pas été suffisante, et nous verrons peut-être une autre correction des volumes en 2026 ", a déclaré Gabriel Picard à Reuters avant le salon Wine Paris.

Les ventes à la Chine ont chuté de 20 % à 767 millions d'euros en 2025, car les droits antidumping ont fortement réduit les expéditions de cognac, d'armagnac et d'autres spiritueux à base de vin, a déclaré la FEVS.

Les exportations de cognac, le spiritueux phare de l'industrie française, ont chuté de 15 % en volume et de 24 % en valeur, devenant ainsi l'une des plus grandes victimes de l'escalade des tensions commerciales.

"Les tensions géopolitiques entre la France et la Chine ont marqué la fin du cognac en Chine. Arrêter quelque chose ne prend pas beaucoup de temps, mais reconstruire prend beaucoup de temps", a déclaré Gabriel Picard.

En Europe, les exportations de vins et spiritueux sont restées globalement stables à 4,1 milliards d'euros, grâce à la résistance de marchés tels que le Royaume-Uni, où les volumes ont augmenté de 3 % malgré la pression fiscale, selon la FEVS.

Les exportations de champagne, qui représentent 35 % de la valeur de toutes les exportations de vin, ont légèrement augmenté en volume mais ont chuté de 4,5 % en valeur. Cette baisse est due à la forte hausse de l'euro par rapport au dollar qui a commencé au début de l'année dernière, a déclaré David Chatillon, co-président du Comité Champagne, à Wine Paris.

"Nous espérons voir un rebond des ventes en 2026, mais il ne sera probablement pas significatif car l'environnement n'est pas très différent", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8397 euros)