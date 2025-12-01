 Aller au contenu principal
Les ventes mondiales en ligne du Cyber Monday ont atteint 17,3 milliards de dollars, selon les données de Salesforce
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les acheteurs ont dépensé 17,3 milliards de dollars en ligne lors du Cyber Monday, selon les données de Salesforce, clôturant ainsi le week-end du Black Friday.

Les ventes mondiales en ligne ont augmenté de 5,3 % jusqu'à 12 heures ET (1700 GMT), selon la société de données. Elle s'attend à ce que les dépenses en ligne augmentent de 6 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars à la fin de la journée.

Dans le même temps, les ventes en ligne aux États-Unis ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 3,4 milliards de dollars jusqu'à 12 heures (heure de l'Est), a déclaré Salesforce, ajoutant qu'il s'attend à ce que les ventes augmentent de 4 % pour atteindre 13,3 milliards de dollars d'ici la fin de la journée.

