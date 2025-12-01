Les ventes mondiales en ligne du Cyber Monday ont atteint 17,3 milliards de dollars, selon les données de Salesforce

Les acheteurs ont dépensé 17,3 milliards de dollars en ligne lors du Cyber Monday, selon les données de Salesforce, clôturant ainsi le week-end du Black Friday.

Les ventes mondiales en ligne ont augmenté de 5,3 % jusqu'à 12 heures ET (1700 GMT), selon la société de données. Elle s'attend à ce que les dépenses en ligne augmentent de 6 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars à la fin de la journée.

Dans le même temps, les ventes en ligne aux États-Unis ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 3,4 milliards de dollars jusqu'à 12 heures (heure de l'Est), a déclaré Salesforce, ajoutant qu'il s'attend à ce que les ventes augmentent de 4 % pour atteindre 13,3 milliards de dollars d'ici la fin de la journée.