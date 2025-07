Les ventes mondiales de Tesla en baisse de 13,5% au deuxième trimestre

Les ventes mondiales du constructeur automobile Tesla ont reculé de 13,5% au deuxième trimestre dans un contexte de concurrence accrue et de contrecoup de la collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration de Donald Trump.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le spécialiste des véhicules électriques a remis 384.122 véhicules à leurs acquéreurs entre avril et juin, contre 443.956 sur la même période de 2024, a-t-il annoncé mercredi sur son site internet.

Vers 14H15 GMT, son action avançait de 3,34% à 310,76 dollars à la Bourse de New York, ce repli ayant été anticipé par les analystes.

La moyenne des prévisions des experts ressortait autour de 385.000, mais ceux de Deutsche Bank et JPMorgan avaient été plus pessimistes avec respectivement 355.000 et 360.000.

Pour Dan Ives, analyste de Wedbush, ce sont les ventes du Model Y — tout juste rafraichit — qui ont permis à Tesla de déjouer certaines prévisions.

Quelque 373.728 Model Y/3 ont été écoulés quand le marché en attendait 367.100, souligne-t-il dans une note, relevant que les ventes des autres modèles n'avaient en revanche pas atteint les espérances (10.394 contre 15.900 attendus).

"Après plusieurs trimestres de faiblesse importante en Chine dans un environnement concurrentiel accru dans le véhicule électrique, Tesla a constaté un rebond en juin avec une hausse des ventes, pour la première fois en huit mois, illustrant un regain de la demande pour son Model Y modernisé", a constaté Dan Ives, qualifiant la Chine de "cœur et poumon de la croissance de Tesla".

Du côté de la production, les usines de Tesla ont maintenu le même niveau qu'un an plus tôt avec 410.244 véhicules sortis des chaînes d'assemblage entre avril et juin.

Tesla a été pris à partie (vandalisme, appels au boycott, manifestations) aux États-Unis et dans d'autres pays après le rapprochement d'Elon Musk avec Donald Trump, en devenant temporairement un proche conseiller à la Maison-Blanche, mais aussi pour son soutien à des gouvernements d'extrême droite en Europe.

Important donateur de la campagne du républicain (plus de 270 millions de dollars), l'homme le plus riche du monde a notamment piloté la commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge) mise en place par le président américain pour réduire les dépenses fédérales. Il l'a quittée en mai pour se consacrer à ses entreprises.

Les ventes de Tesla souffrent néanmoins depuis de longs mois.

Alors que le groupe dominait le marché de l'électrique, ses ventes ont été presque divisées par deux en Europe depuis début 2025.

Les immatriculations sont restées orientées fortement à la baisse en mai dans l'Union européenne, ne profitant pas de la nette progression du marché des voitures électriques, selon des chiffres officiels publiés fin juin. Elles avaient été divisées par deux en avril.

La Norvège fait bande à part: Tesla a retrouvé en mai son titre de premier constructeur dans le pays scandinave, en triplant ses ventes et en s'arrogeant 18,2% des ventes de voitures neuves.