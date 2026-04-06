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Les ventes mondiales de puces ont augmenté de 62 % en février, selon un groupe industriel
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont augmenté de 61,8 % pour atteindre 88,8 milliards de dollars en février 2026 par rapport à l'année précédente, selon la Semiconductor Industry Association (SIA)

** Les actions des fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Qualcomm QCOM.O et Broadcom

AVGO.O étaient en hausse de 0,2 % à 0,8 % dans les échanges de pré-marché, tandis qu'Intel INTC.O était en hausse de 1,2 %

** Les ventes de puces en février ont augmenté de 93,5% en Asie-Pacifique/Tous les autres pays, de 59,2% en Amérique, de 57,4% en Chine et de 42,3% en Europe, mais ont baissé de 0,3% au Japon

** "La forte demande mondiale devrait se maintenir jusqu'à la fin de l'année, les ventes annuelles devant atteindre environ 1 000 milliards de dollars au niveau mondial", a déclaré John Neuffer, président et directeur général de la SIA

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
217,5000 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
314,5500 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
50,3800 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
177,3900 USD NASDAQ 0,00%
QUALCOMM
126,8000 USD NASDAQ 0,00%
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