Les ventes et les bénéfices trimestriels de Smithfield Foods augmentent en raison d'une demande soutenue de viande

L'entrepriseaméricaine de transformation du porc Smithfield Foods SFD.O a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre, mardi, grâce à la bonne tenue de la demande de viandes emballées et de viande de porc fraîche, dont le prix est plus élevé.

Smithfield, le plus grand transformateur de viande de porc aux États-Unis, a également relevé le point médian de sa fourchette de prévisions de bénéfices annuels, ce qui a fait grimper ses actions de 6,7 % avant la cloche.

Ses bons résultats trimestriels reflètent un marché stable pour les produits de base riches en protéines tels que le porc, les découpes de viande et les saucisses, car l'inflation persistante et le coût de la vie toujours élevé incitent les consommateurs à donner la priorité aux repas préparés à la maison.

"Malgré la hausse persistante du coût des matières premières et la prudence des consommateurs, notre segment des viandes emballées a enregistré le deuxième meilleur bénéfice jamais enregistré au troisième trimestre ", a déclaré Shane Smith, directeur général de Smithfield.

Smithfield s'est efforcé de maîtriser ses dépenses dans un contexte de hausse des coûts des matières premières et de prudence des consommateurs.

Par ailleurs, la hausse des prix due aux tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump a encore affaibli le moral des consommateurs.

La société basée en Virginie a déclaré en août qu' elle avait repris ses exportations vers la Chine qui avaient été paralysées par les droits d'importation. En Chine, les importations de porc américain sont frappées de droits de douane de 57 %, selon les données du secteur.

Le conditionneur de viande s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation annuel ajusté compris entre 1,23 et 1,33 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,15 à 1,35 milliard de dollars.

Il a maintenu ses prévisions de ventes pour 2025, à savoir un pourcentage d'augmentation faible à moyen à un chiffre par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation de son plus grand segment de viandes emballées a chuté de 8,7 % au troisième trimestre, tandis que les bénéfices de la division du porc frais ont chuté de 39 %.

Les ventes de la société ont augmenté de 12,4 % pour atteindre 3,75 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 septembre.

Elle a réalisé un bénéfice trimestriel de 58 cents par action sur une base ajustée pour les activités poursuivies, contre 53 cents un an plus tôt.