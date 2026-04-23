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Les ventes de voitures en Europe augmentent en mars, la hausse des VE compensant la baisse des moteurs à combustion
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Javi West Larrañaga

Les fortes ventes de véhicules électriques ont plus que compensé la baisse des ventes de voitures à essence et diesel en mars, faisant augmenter les ventes de voitures neuves en Europe alors que Tesla fait son grand retour, ont montré les données officielles jeudi.

Les immatriculations globales de voitures, un indicateur des ventes, dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange, ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 1 581 169 véhicules vendus au cours du mois, selon l'ACEA, le lobby européen de l'automobile.

Il s'agit de la meilleure progression d'une année sur l'autre en 23 mois, depuis la hausse de 12 % enregistrée en avril 2024.

LES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS REPRÉSENTENT PRÈS DE 70 % DES IMMATRICULATIONS

Après avoir augmenté d'environ 15 % en janvier et février, les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont bondi d'environ 42 % en mars, signe que les consommateurs pourraient délaisser les moteurs à combustion interne en raison de la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran.

La tendance était notable en Allemagne, en France et en Italie, entre autres, où les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté d'environ 66 %, 69 % et 72 %, respectivement.

Les ventes de véhicules hybrides rechargeables dans la région ont suivi de près, avec une hausse annuelle de près de 32 %, tandis que les voitures à essence et diesel ont poursuivi leur déclin avec des baisses respectives d'environ 10 % et 14 %.

Cela signifie que les véhicules électrifiés, qu'ils soient électriques à batterie, hybrides rechargeables ou hybrides, ont représenté environ 70 % de toutes les immatriculations.

TESLA DÉPASSE BYD

Tesla a enregistré une hausse remarquable de 84,3 % en glissement annuel - après avoir repris la croissance en février pour la première fois depuis plus d'un an - et a dépassé son concurrent chinois BYD 002594.SZ , bien que les ventes de ce dernier aient également connu une forte hausse.

Les immatriculations de voitures BYD ont augmenté de 147,6 % en mars pour atteindre 37 580 unités, loin des 52 600 unités de Tesla.

Les ventes des anciens constructeurs automobiles Volkswagen

VOWG.DE , Stellantis STLAM.MI et Renault RENA.PA ont augmenté respectivement de 4,8 %, 6 % et 3,4 %, tandis que celles de BMW BMWG.DE ont grimpé de 15,4 %.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
81,880 EUR XETRA -1,92%
RENAULT
31,290 EUR Euronext Paris -0,67%
STELLANTIS
7,303 EUR MIL -1,12%
TESLA
387,5100 USD NASDAQ +0,28%
VOLKSWAGEN
91,050 EUR XETRA -0,87%
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