Les ventes de Tesla s'effondrent en France en décembre

(AOF) - Selon la Plateforme Automobile, au mois de décembre, les immatriculations de voitures particulières neuves de Tesla se sont effondrées de 66,04%, pour un total de 1942 unités. Sur l’ensemble de l’année, elles ont reculé de 37,46%, à 25 460 véhicules. Tout au long de l’année, les ventes du géant américain ont diminué, pénalisées par un déficit d’image de marque lié à l’implication dans la politique américaine d’Elon Musk, et par la rude concurrence chinoise dans le domaine des voitures électriques.
