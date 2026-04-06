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Les ventes de Tesla en Corée du Sud ont augmenté de plus de 300 % pour atteindre 11 134 véhicules en mars
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a vu ses immatriculations en Corée du Sud augmenter de 330% à 11 134 véhicules en mars par rapport à l'année précédente, a déclaré lundi l'agence de recherche Carisyou.

Tesla a réduit les prix de certains de ses véhicules électriques Model Y et Model 3 fabriqués en Chine, ce qui a déclenché une concurrence sur les prix entre les fabricants de véhicules électriques en Corée.

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