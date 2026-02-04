Les ventes de puces d'IA de Nvidia à la Chine sont bloquées par l'examen de sécurité des États-Unis, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Détails et contexte de l'Asdds à partir du paragraphe 3)

Les ventes de puces d'IA H200 de Nvidia

NVDA.O à la Chine restent dans les limbes près de deux mois après que le président américain Donald Trump a approuvé les exportations, dans l'attente d'un examen de la sécurité nationale des États-Unis, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Les clients chinois ne passent pas de commandes de puces H200 auprès de Nvidia jusqu'à ce que l'on sache s'ils pourront obtenir les licences ou quelles seront les conditions, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Nvidia et le département d'État américain n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

En janvier, le département du commerce a assoupli les restrictions à l'exportation du H200 vers la Chine, mais a exigé que les demandes de licence soient examinées par les départements d'État, de la défense et de l'énergie des États-Unis.

Selon le FT, le département du commerce a achevé son analyse, mais le département d'État préconise des restrictions plus sévères pour empêcher la Chine d'utiliser les puces H200 d'une manière qui porterait atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré la semaine dernière qu'il espérait que la Chine autoriserait le géant technologique américain à vendre sa puissante puce d'intelligence artificielle H200 dans le pays et que la licence était en cours de finalisation. Reuters a rapporté le mois dernier que la Chine avait approuvé son premier lot de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia pour l'importation, marquant un changement de position alors que la Chine cherche à équilibrer ses besoins en matière d'intelligence artificielle et à stimuler le développement national.