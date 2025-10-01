Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne augmentent de 3,4 % en septembre, tandis que les ventes d'autres VE augmentent

Les ventes de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Espagne ont augmenté de 3,4 % en septembre par rapport au même mois en 2024 pour atteindre 2 992 véhicules, selon les données d'enregistrement publiées par le groupe industriel ANFAC mercredi.

Entre janvier et septembre, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 9,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont augmenté de 98 %.