Les ventes de Nike au troisième trimestre dépassent les estimations et les efforts de redressement gagnent du terrain

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(Ajoute des détails dans les paragraphes 2 à 4, des actions dans le paragraphe 6)

Nike NKE.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, aidé par les efforts de redressement en cours, un contrôle plus strict sur les rabais et le lancement de nouveaux produits qui ont permis de stabiliser la demande.

Nike s'est efforcé de relancer ses ventes dans un contexte de dépenses de consommation plus difficile , marqué par la stagnation du marché de l'emploi, l'augmentation de la dette des cartes de crédit et la guerre au Moyen-Orient qui alimente les craintes d'inflation.

L'entreprise est également confrontée à un affaiblissement de la demande en Chine, son deuxième plus grand marché en dehors de l'Amérique du Nord, où des assortiments de produits plus faibles et une innovation plus lente ont contribué à des pertes de parts de marché face à des concurrents locaux en plein essor, notamment Anta 2020.HK et Li Ning 2331.HK .

Elliott Hill, un dirigeant de longue date de Nike qui a été nommé directeur général en octobre 2024, a été chargé de redresser l'entreprise après des années de rabais importants, de stocks excédentaires et de demande inégale sur les marchés clés d'Amérique du Nord et de Chine.

Le chiffre d'affaires du distributeur de vêtements de sport s'est élevé à 11,28 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 février, un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Les analystes estimaient en moyenne une baisse de 0,3 % à 11,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.