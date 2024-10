Les ventes de logements anciens reculent en septembre aux Etats-Unis

(AOF) - Les ventes de logements existants ont reculé en septembre, selon la National Association of Realtors". Trois des quatre principales régions des États-Unis ont enregistré une baisse des ventes, tandis que l'Ouest a connu un rebond. Les ventes totales de logements existants ont reculé de 1% par rapport au mois d'août pour atteindre un niveau annuel désaisonnalisé de 3,84 millions en septembre. Sur un an, les ventes ont diminué de 3,5 % par rapport aux 3,98 millions de septembre 2023.

"Les ventes de logements sont restées essentiellement bloquées à un rythme d'environ 4 millions d'unités au cours des 12 derniers mois, mais des facteurs généralement associés à des ventes de logements plus élevées se développent", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR." Les consommateurs ont plus de choix en matière d'inventaire, des taux hypothécaires plus bas qu'il y a un an et des créations d'emplois continues dans l'économie. Peut-être que certains consommateurs hésitent à se lancer dans une dépense importante comme l'achat d'une maison avant les prochaines élections."

Le stock total de logements enregistré à la fin du mois de septembre était de 1,39 million d'unités, en hausse de 1,5% par rapport à août et de 23% par rapport au niveau d'il y a un an. Les stocks invendus représentent un approvisionnement de 4,3 mois au rythme actuel des ventes, contre 4,2 mois en août et 3,4 mois en septembre 2023.