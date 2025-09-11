Les ventes de Deere & Co au Brésil pourraient chuter en raison des tensions commerciales mondiales, selon un dirigeant

(Ajout d'un contexte et d'une citation dans les paragraphes 3 à 6) par Oliver Griffin et Ana Mano

Les ventes du fabricant mondial de machines agricoles Deere & Co. DE.N au Brésil pourraient baisser d'un pourcentage à un chiffre en 2026 dans un contexte d'incertitudes mondiales liées aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump et aux taux d'intérêt élevés dans le pays sud-américain, a déclaré jeudi un dirigeant.

"Aujourd'hui, un scénario positif serait (comme) 2025, mais (les ventes sont) susceptibles de diminuer", a déclaré à Reuters Antonio Carrere, vice-président des ventes et du marketing de l'unité brésilienne de la société, en marge d'un événement industriel, ajoutant qu'une baisse de 5% ou 6% était possible. Deere & Co, fabricant des tracteurs verts et jaunes John Deere, a annoncé une baisse de son bénéfice au troisième trimestre en août et a averti que les tarifs douaniers de M. Trump allaient avoir un impact plus important que ce qu'il avait prévu.

L'entreprise ne divulgue pas publiquement la répartition de ses ventes par pays ou par région, a déclaré M. Carrere, ajoutant que les ventes mondiales s'élevaient à 55 milliards de dollars.

Le dirigeant a mentionné le coût financier élevé du Brésil, citant des taux d'intérêt atteignant parfois 18 %, les décrivant comme "rendant les choses difficiles pour le client"

Il a également mentionné les tensions politiques liées au procès de l'ancien président Jair Bolsonaro devant la Cour suprême du Brésil, ainsi que les relations tendues entre Trump et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

"L'agroalimentaire est une industrie d'investissements élevés et à long terme. Dès que j'ai des incertitudes dans le mélange, cela crée un inconfort pour le client", a-t-il déclaré. "La situation empire. Jusqu'à quel point? Seul le temps nous le dira