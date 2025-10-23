 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,00
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes de Darling Ingredients dépassent les estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Darling Ingredients

DAR.N en hausse de 5,2% à 32,73 $ en pré-marché, après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'entreprise ait dépassé les estimations

** La société déclare des ventes nettes de 1,6 milliard de dollars, supérieures aux estimations des analystes de 1,5 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice net augmente à 19,4 millions de dollars, contre 16,9 millions de dollars en glissement annuel

** La société prévoit également de vendre 125 millions de dollars de crédits d'impôt à la production au 4ème trimestre et 125 à 175 millions de dollars supplémentaires d'ici la fin de l'année

** À la dernière clôture, les actions de DAR ont baissé de 7,63% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DARLING INGREDIE
33,420 USD NYSE +7,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank