Les ventes de Darling Ingredients dépassent les estimations pour le troisième trimestre

23 octobre - ** Les actions de Darling Ingredients

DAR.N en hausse de 5,2% à 32,73 $ en pré-marché, après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'entreprise ait dépassé les estimations

** La société déclare des ventes nettes de 1,6 milliard de dollars, supérieures aux estimations des analystes de 1,5 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice net augmente à 19,4 millions de dollars, contre 16,9 millions de dollars en glissement annuel

** La société prévoit également de vendre 125 millions de dollars de crédits d'impôt à la production au 4ème trimestre et 125 à 175 millions de dollars supplémentaires d'ici la fin de l'année

** À la dernière clôture, les actions de DAR ont baissé de 7,63% depuis le début de l'année