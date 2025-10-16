Les ventes d'IKEA chutent pour la deuxième année consécutive, alors que le distributeur s'efforce de réduire ses prix de manière agressive

Les ventes au détail d'IKEA baissent pour la deuxième année consécutive

Plus d'articles pour moins cher - les volumes augmentent et la fréquentation des magasins est en hausse

Le géant de l'ameublement déclare que les droits de douane américains ont entraîné des hausses de prix sur certains produits

Les ventes annuelles d'IKEA ont baissé pour la deuxième année consécutive, a-t-on appris jeudi, alors que le distributeur de meubles à bas prix s'en tient à sa stratégie de réduction des prix pour attirer les consommateurs à court d'argent et gagner des parts de marché dans un marché férocement concurrentiel.

Après avoir augmenté ses prix pendant la pandémie en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, le plus grand distributeur de meubles au monde a réduit ses prix de 10 % en moyenne au cours des deux dernières années, alors que l'inflation élevée et la faiblesse des marchés de l'immobilier dans le monde entier ont entamé la demande des consommateurs en matière de meubles et d'articles ménagers.

Les ventes au détail mondiales d'IKEA au cours de l'exercice 2025 - qui s'est achevé le 31 août - ont baissé de 1 %, ou de 0,3 % après ajustement des effets de change, pour atteindre 44,6 milliards d'euros (51,9 milliards de dollars). Le nombre total de produits vendus a toutefois augmenté de 3 %, de même que le nombre de clients et de visites dans les magasins.

"L'une des raisons pour lesquelles nous avons pu prendre cette décision est le fait que nous ne sommes pas en bourse - nous pouvons agir à très long terme avec nos franchisés et décider qu'il est plus important maintenant d'avoir de meilleurs prix", a déclaré à Reuters Jon Abrahamsson Ring, directeur général du franchiseur IKEA Inter IKEA.

"Nous faisons cela parce que nous voyons que les gens dans nos 63 marchés ont le portefeuille plus mince en ce moment et nous voyons que la confiance des consommateurs a baissé depuis de nombreuses années"

Aux États-Unis, cependant, IKEA a augmenté les prix de certains produits en raison de l'augmentation des droits de douane sur les importations, bien qu'Abrahamsson Ring ait déclaré qu'IKEA s'efforçait d'absorber les coûts supplémentaires.

Aux États-Unis, IKEA est en concurrence avec Wayfair W.N et Walmart WMT.N , mais la plupart de ses meubles sont fabriqués dans des usines en Europe, ce qui lui donne un léger avantage sur les détaillants qui dépendent des importations en provenance de Chine, lesquelles sont soumises à des droits de douane plus élevés.

"L'accord qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis nous donne au moins une bonne prévisibilité et nous voulons que cela reste cohérent", a déclaré Abrahamsson Ring.

Le plus grand distributeur IKEA est « prudemment optimiste »

Ingka Group, le plus grand franchisé d'IKEA, qui possède des magasins sur 31 marchés, a également annoncé jeudi ses ventes annuelles les plus faibles depuis 2021, en baisse de 1,6 % à 39 milliards d'euros en raison de réductions de prix, mais a déclaré que les quantités vendues étaient en hausse de 1,6 %.

Le directeur général d'Ingka, Jesper Brodin, a déclaré à Reuters qu'il était prudemment optimiste quant à la reprise des dépenses de consommation.

"L'impact de la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt... il faut généralement un certain temps avant que les gens n'ouvrent leur portefeuille. Nous commençons à voir des tendances dans ce sens", a-t-il déclaré, ajoutant que l'incertitude sur le commerce et les conflits dans le monde rendaient les prévisions difficiles.

