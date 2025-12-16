Les ventes au détail américaines sont restées étonnamment inchangées en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes au détail américaines sont restées étonnamment stables en octobre, bien que les dépenses de consommation semblent être restées solides au début du quatrième trimestre, malgré l'augmentation du coût de la vie qui oblige certains ménages à réduire leurs dépenses.

Le chiffre inchangé des ventes au détail publié mardi par le Bureau du recensement du département du Commerce fait suite à une hausse de 0,1% en septembre, révisée à la baisse. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent essentiellement des biens et ne sont pas ajustées pour tenir compte de l'inflation, augmenteraient légèrement de 0,1% après une hausse de 0,2% en septembre.

Le rapport, qui devait initialement être publié à la mi-novembre, a été retardé par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours. Les Américains sont confrontés à une hausse des prix des denrées alimentaires, des meubles et d'une série d'autres produits importés, en raison des droits de douane à l'importation imposés par le président Donald Trump. Les coûts des soins de santé et du logement ont également augmenté.

Les économistes affirment que les ménages à revenus faibles et moyens ont été touchés de manière disproportionnée par la flambée du coût de la vie. Ces dernières semaines, M. Trump , qui a été élu l'année dernière en promettant de maîtriser l'inflation, a tour à tour rejeté les problèmes d'accessibilité financière comme un canular, rejeté la faute sur l'ancien président Joe Biden et promis que ses politiques économiques profiteraient aux Américains l'année prochaine.

Un rapport de l'institut Bank of America a montré que les ménages à hauts revenus continuaient à alimenter la croissance des dépenses discrétionnaires, créant ce que les économistes ont appelé une économie en forme de "K".

Le rapport indique que les ménages disposant d'un revenu annuel de 100 000 dollars et plus dépensent en divertissements. Les ménages aux revenus les plus élevés dépensent davantage pour l'habillement, les voyages en avion et les séjours à l'hôtel.

"Toutefois, pour les ménages à faible revenu, les voyages et les vêtements connaissent un recul plus important, ce qui souligne l'écart croissant entre les expériences économiques des différents groupes de revenus", a déclaré l'institut Bank of America.

Les ventes au détail excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires ont augmenté de 0,8 % en octobre, après une baisse non révisée de 0,1 % en septembre. Ces ventes au détail dites "de base" correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut.

Les économistes s'attendent toujours à ce que les dépenses de consommation soutiennent la croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre. Avant la publication du rapport, la Réserve fédérale d'Atlanta estimait que le PIB avait augmenté à un taux annualisé de 3,6 % au cours du dernier trimestre. L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au cours du trimestre avril-juin. Le gouvernement publiera la première estimation du PIB du troisième trimestre mardi prochain.