Les ventes à découvert reviennent en force sur le marché britannique, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sophie Kiderlin

Le marché britannique connaît un retour significatif de la vente à découvert, selon une analyse des données de la Financial Conduct Authority par le cabinet juridique international White & Case LLP, publiée jeudi.

La vente à découvert, qui, selon White & Case, est revenue "en force" cette année, est une stratégie utilisée par les investisseurs pour tenter de tirer profit de la chute des cours des actions. Ils empruntent les actions et les vendent, en pariant qu'ils pourront les racheter plus tard à un prix inférieur et profiter de la baisse.

* Trois sociétés cotées au Royaume-Uni, à savoir Wizz Air Holdings WIZZ.L , Greggs GRG.L et Ibstock IBST.L , avaient des positions courtes nettes supérieures à 10 % au moment de l'analyse, contre zéro pendant toute l'année 2025.

* Au total, 20 sociétés cotées au Royaume-Uni ont révélé des positions nettes à découvert supérieures à 5 %, le secteur de la consommation étant le plus exposé.

* Cela représente une forte augmentation par rapport à 2025, où seules deux sociétés cotées au Royaume-Uni affichaient des positions nettes à la baisse supérieures à 5 % à un moment donné.

* "Ce n'est que lorsque la marée se retire que l'on découvre qui ne porte pas de short - et en fait qui est shorté", a déclaré Patrick Sarch, responsable des fusions et acquisitions dans le secteur public au Royaume-Uni chez White & Case.