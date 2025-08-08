Les valeurs technologiques australiennes s'effondrent ; elles sont en passe de réaliser un gain hebdomadaire alors que le Nasdaq atteint un record

8 août - ** Les valeurs technologiques australiennes .AXIJ sont en baisse de 0,7 %, mais sont toujours en voie de réaliser un gain hebdomadaire de 2 %

** Le sous-indice est actuellement en baisse en tandem avec les pertes subies par Wall Street au cours de la nuit .N

** Cependant, l'AXIJ devrait connaître sa meilleure semaine depuis le 18 juillet après que le Nasdaq ait atteint un sommet de clôture la nuit dernière; son 17ème sommet de clôture jusqu'à présent en 2025

** Les actions de la société américaine Life360 360.AX

LIF.O sur l'ASX sont en baisse de 4 %, mais devraient enregistrer leur quatrième gain hebdomadaire consécutif

** La société de logiciels logistiques WiseTech Global

WTC.AX a baissé de 1,4 %, tandis que Megaport MP1.AX a baissé de 1,2 %

** Depuis le début de l'année, AXIJ est en hausse de 9,9 %