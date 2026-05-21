Les valeurs spatiales européennes s'envolent à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX, la société de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte sur les actions du secteur spatial, SpaceX, les commentaires d'analystes et les graphiques dans les paragraphes 4 à 9) par Gianluca Lo Nostro

Les valeurs spatiales européennes ont bondi jeudi après que SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé une demande d'introduction en bourse, redonnant confiance à l'ensemble du secteur.

Si elle est finalisée à la valorisation annoncée, l'introduction en bourse de SpaceX serait la première sur le marché américain à dépasser les 1 000 milliards de dollars et placerait l'entreprise spécialisée dans les fusées et l'Internet par satellite parmi les groupes cotés en bourse les plus valorisés au monde.

À 09h42 GMT, l'action de l'opérateur de satellites français Eutelsat avait progressé de 16 %, tandis que celle du fabricant de satellites allemand OHB s'envolaitde 12 % et celle de la société luxembourgeoise SES de 2,3 %.

Eutelsat et OHB ont respectivement vu leur valeur boursière augmenter de 26 % et 33 % cette semaine. Le dépôt très attendu du dossier d'introduction en bourse (IPO) de SpaceX mercredi suscite l'optimisme pour les valeurs spatiales européennes, a déclaré un trader à Reuters.

La reprise s'est étendue au-delà de l'Europe. Les valeurs spatiales cotées aux États-Unis ont également fortement progressé cette année, avec une hausse de 88 % pour Intuitive Machines, de 77 % pour Rocket Lab, de 85 % pour Firefly Aerospace et de 155 % pour Iridium Communications depuis le 1er janvier.

Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING, a déclaré que le sentiment à l'égard des opérateurs de satellites européens s'était amélioré après une année 2025 morose, durant laquelle les investisseurs craignaient que les nouvelles constellations en orbite basse ne perturbent le marché et ne créent une surcapacité, en particulier pour les actifs géostationnaires.

“Plus récemment, le discours a changé”, a-t-il déclaré, bien qu'il ait refusé de commenter le cas de SpaceX en particulier.

Dans son dossier, SpaceX a estimé le marché potentiel total à 28 500 milliards de dollars, dont 1 600 milliards pour son activité d’Internet par satellite Starlink.