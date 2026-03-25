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Les valeurs spatiales augmentent après l'annonce des projets d'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions des sociétés spatiales américaines augmentent avant bourse après que The Information a rapporté que SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse auprès des autorités de réglementation plus tard cette semaine ou la semaine prochaine

** Le rapport indique que SpaceX pourrait essayer de lever plus de 75 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse

** Sidus Space SIDU.O grimpe de 2,5 %, Rocket Lab RKLB.O progresse de 3,6 %, AST SpaceMobile ASTS.O augmente de 3,3 % et Satellogic SATL.O augmente de 4,5 %

** Virgin Galactic SPCE.N en hausse de 1,9%, Planet Labs

PL.N gagne 3% et Intuitive Machines LUNR.O grimpe de 4,8%

** La société de télécommunications EchoStar SATS.O , qui détient des actions SpaceX, augmente de 6,5% et Destiny Tech100 DXYZ.N - un fonds qui investit dans des poids lourds technologiques privés - bondit de 19,3%

** Procure Space ETF UFO.O et ARK Space & Defense Innovation ETF ARKX.Z grimpent de plus de 2% chacun dans de faibles volumes

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
86,9800 USD NASDAQ -1,63%
DESTINY TECH
26,3100 USD NYSE +8,72%
ECHOSTAR RG-A
110,8400 USD NASDAQ +1,23%
INTUITIVE MACH RG-A
17,9200 USD NASDAQ -11,77%
PLANET LABS RG-A
31,880 USD NYSE -5,82%
ROCKET LAB
66,0700 USD NASDAQ -2,84%
SATELLOGIC RG-A
5,3800 USD NASDAQ +8,47%
SIDUS SPACE RG-A
2,3900 USD NASDAQ -4,78%
VIRGIN GALACTIC
2,385 USD NYSE -1,45%
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